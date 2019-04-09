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В Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские: список

Сегодня, 16:00

Перечень добавочных рейсов еще не окончательный

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
В Украине назначили дополнительные поезда на Пасху и майские: список //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c97/0a5/5cac970a5ddf8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c97/0a5/5cac970a5ddf8.jpg Транспорт Перечень добавочных рейсов еще не окончательный

"Укрзализныця" (УЗ) назначила 19 дополнительных поездов и дополнительные рейсы пяти поездов на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года. Всего будет совершено 69 дополнительных рейсов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В целом "Укрзализныця" планирует назначить 31 пассажирский поезд на 100 рейсов. Это обеспечит дополнительную перевозку более чем 100 тыс. пассажиров.

В частности, уже назначены такие дополнительные поезда:

  • №191/192 Киев – Львов отправлением из Киева и Львова 26, 27 апреля, 1 и 5 мая;
  • №197/198 Киев – Ковель будет курсировать из Киева и Ковеля 26 и 30 апреля
  • №207/208 Киев – Ужгород отправлением из Киева 30 апреля и 3 мая, из Ужгорода — 27 апреля;
  • №235/236 Киев – Ужгород отправлением из Киева 29,30 апреля, 3 и 4 мая из Ужгорода поезд будет отправляться 26, 27 апреля;
  • №211/212 Киев – Львов будет курсировать из Киева и Львова 25 апреля;
  • №217/218 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева 29 и 30 апреля, из Львова – 30 апреля;
  • №177/178 Киев – Хмельницкий отправлением из Киева и Хмельницкого 27 апреля, 1 и 5 мая;
  • №293/294 Киев – Хмельницкий будет курсировать из Киева 1 и 6 мая, из Хмельницкого 26 апреля и 5 мая;
  • №295/296 Киев – Жмеринка отправится из Киева 27 апреля и 5 мая из Жмеринки 25 и 30 апреля;
  • №161/162 Киев – Николаев осуществит рейсы из Киева 1 и 5 мая, из Николаева 30 апреля и 4 мая;
  • №221/222 Киев – Одесса будет курсировать из Киева 28 апреля и 6 мая, из Одессы 25 и 29 апреля;
  • №223/224 Киев – Одесса будет курсировать из Киева и Одессы 27 апреля, 1 и 5 мая;
  • №297/298 Киев – Херсон отправится из Киева 30 апреля, 4 мая, из Херсона 27 апреля;
  • №179/180 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 27 апреля, 1 и 5 мая;
  • №283/284 Киев – Кривой Рог отправится из Киева 5 мая, из Кривого Рога 25 апреля;
  • №163/164 Киев – Харьков осуществит рейсы из Киева и Харькова 27 апреля и 1 мая;
  • №205/206 Покровск – Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 6 мая в обоих направлениях;
  • №257/227 Одесса – Ужгород 30 апреля отправится из Одессы и 27 апреля из Ужгорода;
  • №167/168 Львов – Одесса будет курсировать 26, 27, 30 апреля, 1 и 5 мая из Львова и Одессы.

Также назначены дополнительные рейсы для поездов:

  • №111/112 Харьков – Львов осуществит рейсы из Харькова 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5 мая; Из Львова поезд отправится 26, 28, 30 апреля, 2, 4, и 6 мая;
  • №669/670 Кременчуг – Бахмач отправится из Кременчуга и Бахмача 2 мая;
  • №773/774 Киев – Шостка будет курсировать 1 мая из Киева и Шостки;
  • №781/782 Киев – Львов отправится из Киева и Черкасс 1 мая;
  • №779/780 Сумы – Киев – Винница осуществит дополнительные рейсы из Сум и Винницы 25, 26 апреля, 1 и 3 мая.

Напомним, согласно Соглашению об Ассоциации с Европейским Союзом, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внесли законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Верховной Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Тег Укрзализныця, поезд, поезда, Пасха, майские праздники, дополнительные поезда

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