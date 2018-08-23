В Украине назначили дополнительный поезд "Интерсити+"

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В Украине назначили дополнительный поезд "Интерсити+"
Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

"Укрзализныця" (УЗ) назначила дополнительный поезд "Интерсити+" по маршруту Киев – Львов на 27 августа 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Поезд № 755 отправится из Киева в 23:31 и прибудет во Львов в 5:43. Обратно из Львова поезд № 756 отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 5:18. Во время рейса в обоих направлениях предусмотрена остановка на станции Коростень.

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Кроме того, дополнительный скоростной поезд №755 / 756 Киев – Львов – Киев также осуществит рейсы 23 и 26 августа.

Напомним, ранее в Украине назначили четыре поезда ко Дню Независимости

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Всего течение сезона летних перевозок дополнительно курсируют 23 летних поезда и увеличена периодичность курсирования шести круглогодичных поездов. Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах или онлайн, напомнили в УЗ.

Недавно также стало известно расписание поезда "четырех столиц" из Киева в города ЕС. Всего в пути из украинской столицы до Риги придется провести 19 часов.  
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Источник:

"Сегодня"

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