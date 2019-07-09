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В Кабмине назвали самые пунктуальные украинские и иностранные авиакомпании

9 июля, 15:57

Данные за июнь подвели в Министерстве инфраструктуры

Фото: "Мотор Сич" / Facebook
Фото: "Мотор Сич" / Facebook.

По итогам июня 2019 года 73,9% рейсов украинских и 77,4% иностранных авиакомпаний были выполнены вовремя. Об этом 9 июля сообщает Министерство инфраструктуры Украины, в котором также ожидают расширения присутствия американских авиакомпаний в Украине.

Пунктуальность в 100%, допускающую отклонение от времени вылета до 15 минут, не продемонстрировала ни одна украинская авиакомпания, а среди иностранных – итальянская Alitalia, французская Aigle Azur, греческая Aegean Airlines, иракская Iraqi Airways, болгарская Bulgaria Air и румынская Tarom.

В то же время украинских авиакомпаний, пунктуальность которых превысила 80%, было три: "Атласджет Украина" (96%, 25 рейсов), "Мотор Сич" (93,7%, 270 рейсов) и "Роза Ветров" / Windrose (88,6%, 642 рейса).

По данным Мининфраструктуры, за месяц украинские авиакомпании осуществили 5335 рейсов, а иностранные – 3122.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград – Киев – Белград со 2 июня. Полеты будут осуществляться в период летней навигации – по 27 октября 2019 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснил также сайту "Сегодня", почему украинцы летают на старых самолетах:

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Тег авиа, авиакомпания, Мининфраструктуры

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Источник:

Сегодня

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