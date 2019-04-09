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В Украине открыли первый участок бетонной дороги

Сегодня, 15:52

Участок цементобетонной дороги открыт в Полтавской области

В Украине открыли первый участок бетонной дороги Транспорт Участок цементобетонной дороги открыт в Полтавской области

Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта.

Об этом 9 апреля написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

"[Участок] построен по самым современным технологиям, гарантия – 28 лет. Впервые в Украине!" – сообщил Омелян.

В свою очередь на странице Службы автомобильных дорог в Полтавской области в Facebook уточняется, что движение открыто по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобелякском районе Полтавской области.

"Пока разрешили движение по 1,7 км по правому проезду автодороги Н-31 Днепр – Решетиловка", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина взялась за реконструкцию и строительство дорог, в частности бетонных. Подробнее читайте в статье: "В Украине планируют строить бетонные дороги: зачем они нужны и в чем подвох".

Украинские водители ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Укравтодор, Полтавская область, Омелян, автодорога

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