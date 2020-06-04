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В Украине открывают внутреннее авиасообщение: правила полетов

4 июня, 21:54

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На 5 июня 2020 запланировано два рейса

В Украине возобновляется внутреннее авиасообщение.

Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь" в Facebook.

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На 5 июня 2020 года запланировано первые внутренние авиарейсы по маршрутах "Киев – Днепр" и "Киев – Одесса".

"Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться", – говорится в сообщении аэропорта "Борисполь".

Также на въезде в аэропорт будет расположен пункт Национальной полиции, на котором будут осуществлять температурный скрининг.

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"Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаки дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт – возможные заторы", – предупреждают в аэропорту.

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Напомним, что международное авиасообщение будет возобновлено з государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Как сообщалось ранее, международные рейсы будут осуществляться с 15 июня 2020 года.

А о перспективах туризма после карантина узнайте из сюжета:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Борисполь самолет карантин коронавирус аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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