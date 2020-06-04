В Украине открывают внутреннее авиасообщение: правила полетов

В Украине возобновляется внутреннее авиасообщение.
Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь" в Facebook.
На 5 июня 2020 года запланировано первые внутренние авиарейсы по маршрутах "Киев – Днепр" и "Киев – Одесса".
"Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться", – говорится в сообщении аэропорта "Борисполь".
Также на въезде в аэропорт будет расположен пункт Национальной полиции, на котором будут осуществлять температурный скрининг.
"Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаки дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт – возможные заторы", – предупреждают в аэропорту.
Напомним, что международное авиасообщение будет возобновлено з государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Как сообщалось ранее, международные рейсы будут осуществляться с 15 июня 2020 года.
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