В Украине открывают внутреннее авиасообщение: правила полетов

На 5 июня 2020 запланировано два рейса

В Украине возобновляется внутреннее авиасообщение.

Об этом сообщает международный аэропорт "Борисполь" в Facebook.

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На 5 июня 2020 года запланировано первые внутренние авиарейсы по маршрутах "Киев – Днепр" и "Киев – Одесса".

"Все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D. Вход в терминал разрешен только пассажирам с посадочным талоном или билетом, в медицинских масках или респираторах. Провожающие в терминал не будут допускаться", – говорится в сообщении аэропорта "Борисполь".

Также на въезде в аэропорт будет расположен пункт Национальной полиции, на котором будут осуществлять температурный скрининг.

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"Просим пассажиров обращать внимание и соблюдать знаки дорожного движения и с запасом планировать свое время на дорогу в аэропорт – возможные заторы", – предупреждают в аэропорту.

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Напомним, что международное авиасообщение будет возобновлено з государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины. Как сообщалось ранее, международные рейсы будут осуществляться с 15 июня 2020 года.

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