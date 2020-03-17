В Украине отменяют все поезда: что будет с купленными билетами

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы… Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который был отменен", – говорится в сообщении.

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Отметим, поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме. Также напоминаем, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы", – говорится в сообщении.

В тренде Курсы доллара и евро значительно увеличились

Напомним, ранее президент Владимир Зленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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