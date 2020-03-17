Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,52
29,52

В Украине отменяют все поезда: что будет с купленными билетами

17 марта, 10:17

Денис Беспалов

"Укрзализныця" компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы

"Укрзализныця" с 18 марта приостанавливает внутреннее пассажирское сообщение. Билеты на отмененные поезда можно будет вернуть в течение месяца. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба компании.

"Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы… Для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетов до 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда, который был отменен", – говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, поезда выполнят последние рейсы по графикам следования 17 марта.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме. Также напоминаем, что билеты, приобретенные через Интернет, возвращаются через онлайн сервисы", – говорится в сообщении.

В тренде
Курсы доллара и евро значительно увеличились

Напомним, ранее президент Владимир Зленский также поручил закрыть все кафе и отменить все поезда по Украине. Он приказал правительству прекратить железнодорожное сообщение внутри страны и закрыть кафе, рестораны и культурные учреждения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця билеты карантин коронавирус

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине закроют метро: заявление Зеленского
В Украине закроют метро: заявление ЗеленскогоПолитика
В Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 марта
В Украине запретили все пассажирские перевозки с 18 мартаТранспорт
Карантин в Украине:
Карантин в Украине: "Укрзализныця" сообщила, как будут курсировать поездаТранспорт
Коронавирус в Украине: как курсируют поезда
Коронавирус в Украине: как курсируют поездаТранспорт
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограничения
Закрытие метро в Киеве: Зеленский прокомментировал новые ограниченияПолитика
Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почта
Карантин в Украине: как будут работать транспорт, банки и почтаУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...