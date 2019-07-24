В Украине отремонтировали почти половину из запланированных дорог

В Министерстве инфраструктуры подвели итоги первого полугодия

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") к концу июля выполнило почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонта на дорогах государственного значения на 2019 год.

Об этом 24 июля сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, а ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина в 2017-2018 годах построила больше дорог, чем за предыдущие 10 лет.

"Благодаря стабильному финансированию, которое обеспечивает Дорожный фонд, увеличению конкуренции на рынке подрядных компаний, проведению 100% тендеров на площадке ProZorro, количество отремонтированных и построенных дорог в Украине будет расти. Поэтому у нас есть европейские механизмы дальнейшего развития сегмента дорожного строительства и хорошая динамика выполнения работ", – говорится в сообщении.

Глава "Укравтодора" Славомир Новак подчеркнул, что "строительная машина" из года в год набирает все большие обороты на дорогах госзначения в Украине.

За счет всех источников финансирования в 2019 году предполагается выполнить работы на 319 объектах, добавили в министерстве.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабмин одобрил масштабную программу развития дорог местного значения. В частности, планируется использование технологии цементобетонного покрытия, которое производится в Украине, со следующего строительного сезона.

Президент Владимир Зеленский в июле подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

Украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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