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В Украине озвучили новую стоимость ремонта дорог

Сегодня, 19:37

Сколько потребуется на ремонт 24 тыс. км магистралей, сообщил Славомир Новак

Вслед за тем, что правительство Украины одобрило масштабную программу развития дорог местного значенияисполняющий обязанности руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак заявил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей потребуется 300-350 млрд грн. Такие цифры он озвучил в интервью Deutsche Welle.

Новак напомнил, что в отчете Всемирного банка за 2017 год называлась меньшая сумма – 150 млрд грн, однако, по его словам, тогда расчеты были сделаны, исходя из цен по состоянию на 2015 год.

"Сразу хочу сказать, что это не 150 млрд грн. Будет намного больше. Мы сейчас это считаем. В Украине почти нет собственного производства битумов. Мы, я имею в виду подрядчиков, 80% всех битумов импортируют из Польши, Беларуси, Турции, других стран. За три последних года цены на битум выросли на 70%", – отметил он.

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И.о. главы "Укравтодора" подчеркнул, что вместе с командой президента Владимира Зеленского разрабатывается новая программа по ремонту дорог на 2020-2025 годы.

"24 тыс. км за пять лет – возможно. Я считаю, что на 24 тыс. км где-то примерно 300-350 млрд грн может быть. Мы должны быть готовы на что-то такое", – заключил он.

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Новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский в июле подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог.

В августе министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт всех дорог в Украине необходимо 10 лет и 1 трлн грн.

Украинцы и турки уже строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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