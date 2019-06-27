В Украине планируют использовать отходы при строительстве автодорог

Зола со шлаками могут заменить песок и щебень в строительстве дорог

Отходы при строительстве автодорог планируют использовать в Украине. Ученые доказали: так строить дешевле, и полотно будет крепче. На нынешнем форуме местного развития в Трускавце европейские эксперты рассказали, как в их странах делают асфальт с отходами. Сможет ли Украина поставить на поток такую ​​технологию и что для этого надо?

Вот с таких еще целых лоскутков покрытия можно понять, что эта дорога была асфальтированной. Теперь же она вся в ямах. Их и объехать никак. В таком состоянии несколько километров автодорог. Они соединяют деревни. Водители стискивают зубы и едут – другой дороги нету.

По данным Министерства инфраструктуры, более 90 процентов украинских автодорог надо капитально ремонтировать. Здесь, в Ивано-Франковской области, помочь с ремонтом дорог могли бы энергетики.

"Может показаться, что я на высокой горе. Но это гигантский склад. Подо мной – полсотни метров отходов от сожженного угля – золы. Девать ее некуда, поэтому уже несколько лет золу с Бурштынской теплоэлектростанции сливают и трамбуют здесь. Это третий золоотвал станции в регионе. Он занимает более ста гектаров и уже почти заполнен", – рассказывает корреспондент телеканала "Украина" Борис Бондарчук.

"Они несут конечно вред окружающей среде. Наша задача, их сначала минимизировать, а потом ликвидировать и не вывозить на захоронение. Это возможно. Такие технологии существуют", – говорит министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Золоотвалы есть в каждом регионе, где работают теплоэлектростанции. И скоро в Украине места для них может не остаться. А в Европе такая зола давно стала стройматериалом.

"В Европе используют примерно 90 процентов золошлаков, которые образуются. А в Чехии – 99! Золошлаки используют зачастую в цементе, в строительстве дорог, а также в восстановлении ландшафтов", – поясняет проектант дорог из отходов Францишек Креста.

Зола со шлаками, которые тоже складируют после сжигания угля, могут заменить песок и щебень в строительстве дорог. Надежность смеси проверена и в украинских лабораториях.

"Золошлаковые материалы могут нам позволить повысить долговечность автомобильных дорог и сэкономить на их строительстве до 30 процентов стоимости. Раньше мы не могли использовать золошлаки для ремонта путей. Не было нормативной базы. Теперь – есть", – говорит ведущий научный сотрудник ГП "Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М.П. Шульгина" Сергей Головко.

Осталось убедить заказчиков строительства дорог использовать золу.

"Мы должны ввести экологические критерии для закупки за государственные средства, что даст приоритет вторичным материалами перед природными ресурсами", – считает коммерческий директор компании, занимающейся стратегическим управлением отходов промышленности Кристиан Ерыгин.

Первую дорогу с золошлаков планируют построить на Ивано-Франковщине. Ее испытывают грузовиками. Когда выносливость пути докажут уже не в лаборатории, а на практике, золошлаки будут применять массово.

Ранее мы писали, что турки и украинцы строят первую цементно-бетонную трассу в Украине. Украина может вернуть себе статус великой транзитной артерии.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман показал, как трасса Днепр – Решетиловка превращается в бетонную дорогу.

Как сообщал ранее премьер-министр Владимир Гройсман, Кабинет министров Украины утвердил бюджет на ремонт дорог в 2019 году.

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