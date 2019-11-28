Украина откажется от ямочного ремонта дорог: названы сроки

"Укравтодор" сократит объемы ремонтных работ на трассах уже в следующем году

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Украине рассчитывают сократить объемы ямочного ремонта автодорог, об отмене которого ранее заявляли в правительстве. Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью УНИАН.

По его словам, в планах Министерства инфраструктуры отказаться от проведения ямочных ремонтов уже в следующем году.

"Мы планируем придерживаться предложений "Укравтодора" и с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов", – сообщил Криклий.

Ранее экс исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак говорил, что объемы аварийного ремонта будут уменьшаться постепенно, поскольку средства на капитальный ремонт трасс есть не всегда. По расчетам Новака, в Украине могли бы отказаться от ямочного ремонта на основных магистралях через пять лет.

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Однако, по словам Криклия, в "Укравтодоре" долгое время не могли отказаться от значительных объемов ямочного ремонта по иным причинам.

"На "ямках" значительно легче резать ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована", – сказал министр.

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К слову, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Харьковской области местные чиновники продавали подставной фирме асфальтовую крошку, которая осталась после ямочного ремонта дорог. Подробнее об этой истории узнавайте из нашего сюжета:

На эксплуатационное содержание автодорог в 2019 году планировали направить 5,9 млрд гривен.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в следующем году в Украине построят 4000 километров дорог.

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