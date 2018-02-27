В Украине построят новый международный аэропорт

К 2020 году в Украине планируют ввести в эксплуатацию новый международный аэропорт – "Белая Церковь". Воздушная гавань должна появиться на базе аэродрома под Белой Церковью.

Согласно проекту Мининфраструктуры Украины, аэропорт будет обслуживать как грузовые, так и пассажирские авиаперевозки. Также аэропорт "Белая Церковь" должен включать центр технического обслуживания и ремонта воздушных судов.

Предварительная стоимость проекта – 52 миллионов евро.

"Возможные источники финансирования – из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций", – отметили в Мининфраструктуры.

В целом власти планируют увеличить оборот внутренних перевозок. Отмечается, что рынок воздушных перевозок с 2013 по 2014 годы переживал застой, темпы пассажирооборота неуклонно падали – с 8,4 млн в 2012-м до 6,8 млн. Однако в 2017 году наступил перелом – пассажиропоток увеличился на 17,6% или 930 тыс. пассажиров.

Планируется в рамках проекта провести такие работы:

реконструкция аэродрома;

строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала;

сооружение специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности;

установка радиотехнического оборудования, средств посадки и светосигнальной системы.

В частности, планируют создать систему водоотведения, очистных сооружений, возвести ограждение и установить сигнализацию. Также предполагается покупка техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы. Планируют построить ангары для центра техобслуживания.

Напомним, на увеличение внутреннего пассажиропотока также настроен и аэропорт "Харьков". Гендиректор аэропорта Владимир Васильченко рассчитывает на возобновление полетов по некоторым направлениям.