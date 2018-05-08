В Украине повысят ж/д тарифы: как подорожают путешествия в поездах и электричках

"Укрзализныця" (УЗ) уже в ближайшее время повысит цены на билеты на все поезда, кроме 1-го класса "Интерсити +". Как стало известно УНН, соответствующий приказ находится на регистрации в Минюсте.

Документ предусматривает двухэтапное рост тарифов по 12%. Международных рейсов повышение тарифов не коснется.

"Во исполнение консолидированного финансового плана "Укрзализныци" на 2018 год, утвержденного Кабмином разрабатывается проект приказа о поэтапной индексации тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году. Сейчас соответствующий приказ прошел согласования Министерства инфраструктуры, причастных органов исполнительной власти и находится на регистрации в Министерстве юстиции. Проектом приказа предусмотрено провести индексацию тарифов на перевозку пассажиров в 2 этапа по 12%", – отметили в УЗ.

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Кроме того, индексируется и уровень тарифов на перевозку багажа и грузобагажа – эти тарифы, согласно плану, вырастут вдвое, т.к. они не повышались с 2003 года.

Изменится и стоимость билетов на электрички. В компании отметили, что тарифы на пригородные перевозки устанавливаются по согласованию с местными властями.

Напомним, "Укрзализныця" собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 апреля 2018 года. При этом глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено.