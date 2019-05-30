В Украине появятся "косые" пешеходные переходы: зачем это нужно

Новые правила заработают в ближайшее время, уверяют в Кабмине

За четыре месяца в Украине погибли более 820 человек, при этом каждая пятая авария в стране – это наезды на пешеходов подсчитали в Патрульной полиции. Только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов.

Такие ДТП происходят и по вине водителей, и из-за непредусмотрительности прохожих. Пешеходы при этом жалуются, что водители часто их не замечают – даже на "зебре".

В Кабинете министров придумали, как защитить людей. Начнут с так называемых "косых" переходов на перекрестках, как в Европе, рассказали в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. В ведомстве отмечают, что на таких переходах человека лучше видно.

"Очень важно, чтобы переход был в левую сторону. И физически человек, если идет налево, он визуально встречает взглядом едущий автомобиль. И тогда он может хотя бы сам отреагировать", – говорит замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, такая инициатива может сократить количество наездов на пешеходов на "зебрах" минимум на 20%. Эксперты тоже оценивают предложение положительно.

"Если пешеходный переход будет косой, автомобили не будут парковаться прямо на линии. И у водителей, которые едут, будет больше времени на то, чтобы определить выходящего на дорогу человека", – отмечает эксперт по публичной безопасности Алексей Павловский.

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Изменять разметку на "зебрах" начнут уже в ближайшее время. А уже через пять лет косыми будут все переходы, где сейчас чаще всего происходят наезды на пешеходов.

"Мы не заставляем все переходы делать. Процентов 20‑30 таких переходов есть, где обязательно надо сделать косые переходы", – говорит Парцхаладзе.

"Сегодня" также узнали мнение пешеходов по поводу предложения Кабмина. Часть уверена, что "косые" переходы будут способствовать безопасности, а другие – относятся к инициативе скептически:

"Безопаснее только цвет светофора", – считает киевлянка. Ирина Веретенникова.

Впрочем, автоэксперты считают, что лучший способ уменьшить аварийность на таких участках – это суровые и реальные штрафы и для водителей, и для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

Напомним, ранее также стало известно, что на трассах Украины появятся безопасные повороты налево. Ожидается, что новшество вдвое уменьшит количество ДТП на таких участках.

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