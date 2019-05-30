Сделать стартовой
26,68
29,77
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

В Украине появятся "косые" пешеходные переходы: зачем это нужно

30 мая, 12:49

Новые правила заработают в ближайшее время, уверяют в Кабмине


За четыре месяца в Украине погибли более 820 человек, при этом каждая пятая авария в стране – это наезды на пешеходов подсчитали в Патрульной полиции. Только за первый квартал 2019 года произошло более двух тысяч ДТП с участием пешеходов. 

Такие ДТП происходят и по вине водителей, и из-за непредусмотрительности прохожих. Пешеходы при этом жалуются, что водители часто их не замечают – даже на "зебре".

В Кабинете министров придумали, как защитить людей. Начнут с так называемых "косых" переходов на перекрестках, как в Европе, рассказали в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ. В ведомстве отмечают, что на таких переходах человека лучше видно.

"Очень важно, чтобы переход был в левую сторону. И физически человек, если идет налево, он визуально встречает взглядом едущий автомобиль. И тогда он может хотя бы сам отреагировать", – говорит замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.

По его словам, такая инициатива может сократить количество наездов на пешеходов на "зебрах" минимум на 20%. Эксперты тоже оценивают предложение положительно.

"Если пешеходный переход будет косой, автомобили не  будут парковаться прямо на линии. И у водителей, которые едут, будет больше времени на то, чтобы определить выходящего на дорогу человека", – отмечает эксперт по публичной безопасности Алексей Павловский.

Читайте также

Изменять разметку на "зебрах" начнут уже в ближайшее время. А уже через пять лет косыми будут все переходы, где сейчас чаще всего происходят наезды на пешеходов.

"Мы не заставляем все переходы делать. Процентов 20‑30 таких переходов есть, где обязательно надо сделать косые переходы", – говорит Парцхаладзе.

"Сегодня" также узнали мнение пешеходов по поводу предложения Кабмина. Часть уверена, что "косые" переходы будут способствовать безопасности, а другие – относятся к инициативе скептически:

"Безопаснее только цвет светофора", – считает киевлянка. Ирина Веретенникова.

Впрочем, автоэксперты считают, что лучший способ уменьшить аварийность на таких участках – это суровые и реальные штрафы и для водителей, и для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

Напомним, ранее также стало известно, что на трассах Украины появятся безопасные повороты налево. Ожидается, что новшество вдвое уменьшит количество ДТП на таких участках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, переход, ПДД, Парцхаладзе, переходы, аварийность, Лев Парцхаладзе, правила дорожного движения

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине появятся "косые" пешеходные переходы: зачем это нужно". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Украине выросли объемы строительства: названы регионы-лидеры

27 мая, 12:59

Парцхаладзе подвел итоги строительных работ в стране за четыре месяца

В Украине разрешат проектировать общественные здания высотой до 150 метров

21 мая, 18:58

Изменение содержится в новых государственных строительных нормах

В Украине ужесточат требования к строительству дорог

10 мая, 12:54

В новых строительных нормах предусмотрят использование специальных перегружателей

ФОТОФАКТ. В центре Киева появилась цветная "зебра"

26 апреля, 15:26

По словам коммунальщиков, на брусчатке плохо держались обычные краска и пластик

Продукт, который резко увеличивает риск рака

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе

Назван самый трудно диагностируемый вид рака

Вы едите много сахара: 5 тревожных признаков

Микологи поделились данными о пользе и опасности шампиньонов

Польза и вред зеленого лука

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Подруга Путина публично оконфузилась, пытаясь пошутить. Видео

Старец увидел страну, с которой Россия начнет воевать

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Почему начало охоты на "евробляхи" перенесли на День Независимости: эксперты рассказали

Сегодня, 07:25

Рада внесла новые изменения в Налоговый кодекс

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Вчера, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Вчера, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Вчера, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Журналист: Путин может стать первой жертвой президента Зеленского

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь