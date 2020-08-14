В Украине появятся легальные таксисты без лицензий: зачем это нужно

В Украине снова хотят упорядочить деятельность таксистов, более 90% которых работают в тени. В правительстве уже подготовили законопроект, который должен изменить рынок такси. В частности, законопроект предлагает ввести разделение водителей – на таксистов и индивидуальных автоперевозчиков по заказу.

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Первые будут избавлены от необходимости получать лицензии, а вторые смогут легализовать деятельность без регистрации предпринимательской деятельности, просто купив патент. Стоимость такого патента законом определена на уровне одной минимальной зарплаты в год (4723 грн по состоянию на август 2020 г.). А потому опрошенные нами эксперты уверены: новый законопроект не будет способствовать удорожанию такси, т.к. сами патенты стоят недорого.

Александр Дяченко, спикер Ассоциации ответственных перевозчиков, считает, что это новшество повысит безопасность пассажиров. Люди и сейчас в основном пользуются услугами нелицензированных такси – причем при полном отсутствии каких-либо гарантий.

"Среди инноваций, кроме разделения водителей на таксистов и самозанятых перевозчиков, вводится обязательное страхование пассажира и водителя на время поездки. Кроме стимулов к легализации авторы не упустили и вопрос контроля, для повышения эффективности работы контроллера, которым является ГСБТ (Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.— Ред.), вводится процедура контрольной закупки услуг перевозчика, которая позволит быстро выявлять нарушителя и сделает его ответственность неотвратимой", — отмечает Дяченко.

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Как рассказала Зоя Мельник, и.о. руководителя сектора "Инфраструктура" BRDO, реформа рынка такси назрела давно, а нынешняя система регистрации перевозчиков просто не работает.

"Лицензирование не работает из-за устаревших обременительных требований. Большая часть таксистов работает нелегально, лишь небольшое количество — по лицензиям, а потому перевозчики находятся в неравных условиях. Как результат — на рынке такси отсутствуют инструменты контроля безопасности пассажиров и качества предоставляемых услуг. Нигде не предусмотрена компенсация пассажирам в случае аварии", — объяснила Мельник.

Подробнее о возможных изменениях читайте на сайте "Сегодня" в материале "В правительстве Украины придумали, как вывести из тени рынок такси".

А о том, почему за поездку в такси могут списать гораздо больше заявленной суммы, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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