В Украине с марта стартует масштабное строительство дорог: Зеленский сообщил детали

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Строительство дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 года начинается реализация проекта "Большая стройка". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы хотим соединить качественным соединением все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг. Мы должны усилить культурные и социальные связи, а также сделать доступными важные объекты: наши больницы, детские сады и опорные школы", - сказал президент во время мероприятия "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог.

Владимир Зеленский отметил, что в этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн.

"Это, во-первых, 31 миллиард из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать", – сообщил президент.

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Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Кроме того, глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог.

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"Мы ставим в этом году цель построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели выделены рекордные 22,2 миллиарда гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тысяч новых рабочих мест.

"Правительство в сжатые сроки должно принять все необходимые решения для максимально быстрого начала работ и использования этих средств", – сказал президент.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины представил дорожную стратегию на 2020 год. При этом глава правительства Алексей Гончарук отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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