В Украине с марта стартует масштабное строительство дорог: Зеленский сообщил детали

Строительство дорог является приоритетом для украинской власти, поэтому 1 марта 2020 года начинается реализация проекта "Большая стройка". Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.
"Мы хотим соединить качественным соединением все уголки нашей страны: Восток, Запад, Север, Юг. Мы должны усилить культурные и социальные связи, а также сделать доступными важные объекты: наши больницы, детские сады и опорные школы", - сказал президент во время мероприятия "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог.
Владимир Зеленский отметил, что в этом году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн.
"Это, во-первых, 31 миллиард из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и Государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать", – сообщил президент.
Также на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств, которые "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.
Кроме того, глава государства подчеркнул важность строительства местных дорог.
"Мы ставим в этом году цель построить 2,5 тысячи километров дорог местного значения. Для достижения этой цели выделены рекордные 22,2 миллиарда гривен. Это на 70% больше, чем было потрачено в 2019 году", - подчеркнул Владимир Зеленский.
Президент отметил, что масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тысяч новых рабочих мест.
"Правительство в сжатые сроки должно принять все необходимые решения для максимально быстрого начала работ и использования этих средств", – сказал президент.
Напомним, ранее Кабинет министров Украины представил дорожную стратегию на 2020 год. При этом глава правительства Алексей Гончарук отметил, что "работы очень много", и напомнил о том, что Украина занимает лишь 130-е место из 137 в рейтинге качества дорог по версии Всемирного экономического форума. Это место между Мозамбиком и Парагваем. Подробнее узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":
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