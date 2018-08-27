В Украине сделали шаг к строительству платной дороги

Сегодня, 12:59

Ориентировочная длина новой автомагистрали категории 1-А составит около 50 километров

Фото: &quot;Сегодня&quot;
Фото: "Сегодня"

Служба автодорог Киевской области по результатам тендерных процедур заключила договор с проектной организацией на разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) строительства концессионной автодороги Киев – Белая Церковь.

Как сообщили в "Укравтодоре" строительство планируется на участке от действующей Окружной дороги до транспортного узла Белая Церковь (Северная) на дороге М-05.

Согласно календарному плану, документ должен быть разработан до конца 2019 года. 

Ориентировочная длина новой автомагистрали категории 1-А составит около 50 километров, а стоить она будет приблизительно 7,5 млрд гривен. Дорога будет проходить через Киево-Святошинский, Обуховский, Васильковский и Белоцерковский районы.

С какой компанией заключен договор и какова его стоимость в "Укравтодоре" не уточняют.  Договор о строительстве дороги будет заключен позже, с фирмой, которая победит в соответствующем конкурсе. 

Напомним, 25 июня "Укравтодор" и французская строительная компания Bouygues Travaux Publics SAS подписали меморандум о подготовке предварительного ТЭО концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев – Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы.

Платные трассы во всем мире строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов. Такая дорога обычно короче на 50-100 км – это позволяет сэкономить топливо и время, но за оплату. При этом концессионные дороги будут строить с нуля. Существующие трассы останутся бесплатной альтернативой.

Ранее журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:
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Источник:

Центр транспортных стратегий

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