В Украине спишут 40% локомотивов

В "Укрзализныце" рассказали, что будет со старыми тепловозами и электровозами

"Укрзализныця" (УЗ) планирует списать от 30% до 40% парка локомотивов из-за их непригодности. Об этом сообщил и.о. председателя правления УЗ Евгений Кравцов.

"На сегодняшний день из общего парка 30-40% локомотивов – это и тепловозы, и электровозы, и маневровые тепловозы – не подлежат восстановлению. Поэтому, в соответствии с установленными процедурами, после освидетельствования мы будем проводить их списание и реализацию", – заявил Кравцов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Появились фото первого американского локомотива для "Укрзализныци"

По его словам, порядок списания сейчас проходит испытания на вагонах, не подлежащих восстановлению. В частности, предусмотрено проведение независимой оценки объектов и реализацию через электронную систему продаж ProZorro.

Напомним, 11 сентября Украина получила первый локомотив General Electric. Уже прошла перегрузка локомотива TE33AC на платформу. По словам Кравцова, далее состоится процедура растаможивания.

В феврале Украина и американская General Electric подписали соглашение на миллиард долларов. General Electric Transportation поставит "Укрзализныце" до 200 локомотивов и модернизирует 75 локомотивов ж/д ведомства. Весь проект обойдется "Укрзализныце" в 1 млрд долларов и рассчитан на 15 лет.

По словам исполняющего обязанности главы УЗ Евгения Кравцова, партия локомотивов, которую готовит американская компания, будет крупнейшей в истории Украины. Он выразил уверенность, что уже в ближайшие годы "Укрзализныця" сможет обновить весь тяговый подвижный состав.

Подробнее о согашении читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долларов с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".