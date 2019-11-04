В Украине станет больше скоростных поездов и "Интерсити+"

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

"Укрзализниця" (УЗ), которая активно модернизирует старые вагоны, планирует вдвое увеличить количество скоростных поездов. В частности, это подвижной состав, используемый на маршрутах поездов класса "Интерсити+". Об этом сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на главу компании Евгения Кравцова.

"Задача правительства на следующие пять лет – увеличить на 10 единиц количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить нашим клиентам лучший сервис", - сказал Кравцов.

Он добавил, что "Укрзализныця" при этом продолжает работать над вопросом запуска новых международных железнодорожных маршрутов. "Одним из главных вопросов является запуск со следующего года сообщения с Берлином", – уточнил глава компании.

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Кравцов также напомнил, что УЗ установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

"Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов, это рекорд за последние семь лет. В этом году мы планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года мы получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который планируем поставить на маршрут в аэропорт "Борисполь", – сообщил Кравцов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" составила ТОП вещей, которые воруют в украинских поездах, и назвала общую стоимость украденного имущества:

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