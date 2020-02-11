В Украине стартует "Большая стройка": Гончарук озвучил нюансы

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Реализация государственного инфраструктурного проекта "Большая стройка", который стартует с 1 марта, будет зависеть не только от правительства, но и от местных властей. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор").

"С 1 марта стартует масштабный государственный проект – "Большая стройка". Сначала мы провели большой аудит. Создали единую инфраструктурную карту Украины, на которую нанесли более 111 тысяч социально важных объектов", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, именно эти объекты станут ориентирами для реконструкции и строительства дорог. Причем в приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

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"Все необходимые механизмы правительство создало. Ответственность за своевременный старт проекта – на главах ОГА. <...> В конце концов, качественная сеть дорог – это основа модернизационного прорыва Украины", - резюмировал Гончарук.

В 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 году и выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Также о проблемных дорогах говорили с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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