Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

В Украине стартует "Большая стройка": Гончарук озвучил нюансы

11 февраля, 15:32

Инфраструктурный госпроект привяжут к карте важнейших социальных объектов

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Реализация государственного инфраструктурного проекта "Большая стройка", который стартует с 1 марта, будет зависеть не только от правительства, но и от местных властей. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на мероприятии "Сшить Украину: безопасность, строительство, финансирование" в Государственном агентстве автомобильных дорог ("Укравтодор").

"С 1 марта стартует масштабный государственный проект – "Большая стройка". Сначала мы провели большой аудит. Создали единую инфраструктурную карту Украины, на которую нанесли более 111 тысяч социально важных объектов", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, именно эти объекты станут ориентирами для реконструкции и строительства дорог. Причем в приоритете – дороги к опорным школам и больницам.

Реклама

Читайте также: "Стартап ямочный ремонт" уйдет в прошлое: Зеленский дал еще одно обещание

"Все необходимые механизмы правительство создало. Ответственность за своевременный старт проекта – на главах ОГА. <...> В конце концов, качественная сеть дорог – это основа модернизационного прорыва Украины", - резюмировал Гончарук.

В тренде
"Мы не можем печатать деньги": Зеленский объяснил, как повышать пенсии

В 2020 году власти предусмотрели капитальный ремонт и строительство 4 тысяч километров дорог государственного значения. Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, какие трассы отремонтируют в 2020 году и выяснял, зачем "Укравтодор" планирует брать кредиты.

Также о проблемных дорогах говорили с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дороги ремонт дорог Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В самолет по-новому: в Украине готовятся изменить требования к пассажирам и перевозчикам
В самолет по-новому: в Украине готовятся изменить требования к пассажирам и перевозчикамТранспорт
Цены на заправках
Цены на заправках "испугались" ЗеленскогоАвто
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видео
В самолете Львов – Киев жестоко избили пассажира за задержку рейса: видеоЗапад
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – Кличко
Киев планирует закупить 70 необычных автобусов – КличкоТранспорт
Открыт
Открыт "цветочный" подземный переход на "Святошине": как было и как стало (фото)Коммуналка
Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшества
Украина и Беларусь упрощают перевозки: кого коснутся новшестваТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...