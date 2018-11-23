В Украине возник дефицит билетов на поезда: как уехать на Новый год

В Украине образовался дефицит ж/д билетов на праздничные дни. Как сообщили в "Укрзализныце", продажа проездных документов, которые будут курсировать после 9 декабря, начнется только со следующего понедельника. Между тем, очереди в кассы только растут. Журналисты "Сегодня" выясняли, почему перевозчик придерживает билеты.

"Смотрю расписание. Я на самом деле немного шокирована, потому что нет свободных мест, нигде нет", – говорит Ксения, которая не может купить билеты в Днепр.

Девушка ищет билеты на поезд домой. Она удивлена – до праздников больше месяца, а вот свободных мест нет.

"Я знаю, что ходят маршрутки. Но восемь часов ехать в Киев из Днепра – это тяжело", – отмечает Ксения и все же ищет альтернативу поезду. – Если не появятся [билеты] здесь, то буду как-то автобусом ехать".

Как попасть в родной Луцк на праздники, думает и студент Марк Пилипчук.

"Хочу взять на Новый год, на 29 декабря. В электронной программе их не было. Но, возможно, в кассе скажут, что уже есть", – считает Марк.

В "Укрзализныце" признают: билетов пока что действительно нет. Продажу приостановили из-за запуска поезда "Киев – аэропорт Борисполь". Возобновят 26 ноября.

"Назначение этого поезда существенно повлияло на график в киевском узле, что повлекло за собой небольшие изменения графика по всей Украине", – поясняет директор департамента внутренних и международных пассажирских перевозок Александр Красноштан.

Железнодорожники обещают: в конце декабря из Киева назначат еще и дополнительные поезда – не менее 30 пар. Правда, билеты на них появятся не за 45 дней, а после того, как раскупят места на поезда, которіе есть в графике.

Если добраться поездом не удастся, можно поехать на автобусе. Билет Киев – Львов стоит 450 гривен. Столько же обойдется дорога в Одессу. Доехать до Днепра можно в среднем на сто гривен дешевле. Самый дорогой и самый длинный маршрут – Ужгород. Автобус из столицы потянет на 700 гривен.





Поехать можно и попутной машиной. Это сэкономит несколько часов, но цена примерно равна "автобусной".

Напомним, с 1 октября в Украине подорожали билеты на поезда. Тариф на пассажирские перевозки вырос на 12%. Суммарный рост за год составит около 25%, ведь первый этап повышения – тоже на 12% – состоялся 30 мая.

При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены. Это произошло в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился – до 0,93.

Напомним, "Укрзализныця" собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 апреля 2018 года. При этом глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено, но позже его все равно одобрили.