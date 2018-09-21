В Украине временно отменили поезд "Интерсити"

Ресы на одном из маршрутов не будут выполняться в течение двух с лишним недель

Скоростной поезд "Интерсити" №739/740 не будет выходить на маршрут Киев – Кривой Рог – Киев с 1 по 16 октября. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

Это обусловлено проведением ремонтных работ по реконструкции контактной сети на перегоне Фундуклеевка – Цыбулево.

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УЗ призвала в этот период планировать путешествия, учитывая изменения в работе железнодорожного транспорта.

"Также приносим извинения за временные неудобства и надеемся на понимание со стороны пассажиров необходимости регулярного обновления инфраструктуры", – заявили в УЗ.

Напомним, ранее в Украине придумали, как увеличить скорость "Интерсити+.

Сейчас обычный пассажирский ночной поезд в Украине едет со средней скоростью 43,2 км/ч, ночной экспресс – 57,4 км/ч, а "Интерсити" и "Интерсити+" – со скоростью выше 80 км/ч. На сегодняшний день украинские поезда могут разогнаться максимум до 160 км/ч и то, только корейские Hyundai.