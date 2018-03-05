Деньги – за льготы. В Украине задумали монетизацию льгот. Одна из самых распространенных – бесплатный проезд. Те, кто имеет такое право, – вместо препирательств с водителем очередной маршрутки, которому удостоверение – не указ, теперь получат деньги на руки. Сколько? Вопрос открытый. Но вот о чем знают наверняка, и льготники, и перевозчики, и власть – бесплатный проезд уже давно не работает. А будет ли работать монетизация?

Бесплатного проезда – больше не будет. Пенсионер вы, чернобылец, человек с инвалидностью – не важно. Хотите ехать – платите. Как все остальные. Вместо ваших льгот – вы получите деньги на руки. Это называется – монетизация. И это – уже вскоре станет реальностью по всей стране.

Волынская область, Княгининская территориальная община. Здесь – заявили, что первыми в Украине вводят монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте. Каждый льготник получит четыреста восемьдесят гривен. Не в месяц. В год.

Местных жителей – эта новость взбудоражила. В сельсовет начали звонить люди. Жаловались – нам каждый день нужно ездить.

А пока что – посмотрим – а как сейчас действуют льготы на проезд в разных городах Украины? Можно ли обойтись без монетизации и оставить все как есть?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Живые деньги вместо бесплатного проезда: как в Украине монетизируют транспортные льготы

Львов. Если вы, например, пенсионер, ездить бесплатно в маршрутке, вы не можете. Раньше частные перевозчики позволяли людям с пенсионным удостоверением платить половину от стоимости проезда. Но теперь отказались и от этого.

Пенсионеров теперь заставляют платить полную стоимость. Начались конфликты и скандалы.

Водитель кричал, ругался матом – и все это в адрес пожилой женщины, которая просила повезти ее за полцены. Свидетелем этого была Мария Лаврись.

Бабушка осталась мерзнуть на остановке. Пассажиров, которые все это видели, случай задел за живое. И уже они кричали на водителя.

Такие случаи происходят во Львове все чаще. Вот остановка в начале улицы Пасичной. Пятидесятая маршрутка. Здесь воспользоваться своей льготой пытался пожилой мужчина.

Водитель попросту отказался вести пенсионера. Заставил его выйти из маршрутки, но вскоре об этом пожалел. Все пассажиры, которые были внутри в знак протеста тоже вышли. Забрав перед этим деньги за проезд.

Но чаще всего – пенсионеры смиряются – и дают день. Даже зная, что имеют право ехать бесплатно. Нервы дороже.

Обидно до слез, говорят эти люди. Пенсия – полторы тысячи. И это – проработав почти сорок лет. И при таких мизерных доходах им отказывают в бесплатном проезде.

Фактически перевозчики нарушают законодательство.

Вот – постановление Кабмина – еще от 93 года – оно действует и сейчас. Здесь четко указано – все без исключения пенсионеры по возрасту – могут ездить бесплатно на городском транспорте и даже на пригородных маршрутках.

Это подветридили и в Минсоцполитики.

Между тем, глава ассоциации перевозчиков Львова утверждает, что норма постановления противоречит нормам закона.

Оказалось, перевозчики даже потрудились юридическую компанию нанять. И адвокаты отыскали им норму закона "О государственных социальных гарантиях". А там написано, что все льготы на транспорте устанавливаются исключительно законом. Получается – коллизия. Но ведь постановления Кабмина о бесплатном проезде никто не отменял. И перевозчики обязаны бесплатно обслуживать пенсионеров.

Об этом говорят и в Министерстве инфраструктуры. За отказ – даже штрафы предусмотрены. Для водителя – 136 грн., а на предприятие – 170.

Вряд ли такими суммами перевозчиков испугаешь. Да и за весь прошлый год за отказ везти пенсионеров – водителям выписали лишь пятьсот штрафов – на всю страну. Это капля в море. У службы, которая выезжает на рейды – мало сотрудников. Процедура наложения штрафов – очень сложная, оправдываются в Минтрансе.

Штрафов не боимся и будем оспаривать их в суде – говорят львовские частные перевозчики. Водители – получили указание – брать с пенсионеров деньги. И они будут его выполнять. Чернобыльцев, инвалидов, участников АТО – как и раньше – будут возить бесплатно – ведь их льготы предусмотрены законом.

Но все же перевозчики жалуются – льготников очень много. И все это – убытки. Компенсацию за их проезд – должны платить местные власти. Но у них денег на это – нет. Казалось бы – пассажиров мало должны волновать убытки перевозчиков. Но ведь это влияет и на безопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Льготы на проезд в транспорте украинцам выдадут деньгами – Рева

Вот только – билетов водители маршруток не выдают – посчитать, проверить, сколько они на самом деле зарабатывают и не прибедняются ли они – никто не может.

В других городах – ситуация не на много лучше. Вот, например, Фастов – Киевская область. Здесь перевозчики решили – будем возить пенсионеров бесплатно только по средам.

Все это, конечно же, противоречит постановлению Кабмина. Некоторые жители подают на перевозчиков в суд. Но большинство – смирились.

Вот пенсионеры и ждут среды – чтобы воспользоваться своей льготой.

Тернополь. Здесь пенсионеров уже не возят бесплатно в часы пик. Льготой можно воспользоваться только после десяти утра.

А это уже Киев. Здесь проведем маленький эксперимент. Просим пенсионерку Валерию Клим пробовать проехать бесплатно в разных маршрутках.

Обошли с десяток маршруток. Половина водителей женщину по пенсионному пустили. Половина – нет. Бывает, что салон пустой – а ей все равно отказывают.

Приходится ждать коммунальный автобус или троллейбус – там ведь бесплатно и никто кричать не будет – вот только ходят они редко. Пенсионеры по полчаса мерзнут на остановке и не решаются зайти в маршрутку.

Система льготного проезда по всей стране – попросту разваливается. Перевозчики сами устанавливают привила – кто как хочет – игнорируя законодательство. Государство уже три года не выделяет деньги из центрального бюджета для компенсации льгот. В рамках децентрализации это теперь должны делать городские и сельские советы. А у них денег не хватает. Да и количество льготников в Украине – просто зашкаливает – по разным оценкам их от десяти до четырнадцати миллионов. Такого нет нигде в мире.

Монетизация – единственный компромисс, который видят, например, в мэрии Львова. Выдавать льготникам деньги – двести-триста гривен в месяц. И отменить бесплатный проезд для всех – вот что предлагают заместитель городского главы.

Вот только где взять на это деньги? В прошлом году во Львовской области собирались провести пилотный проект по монетизации. Посмотреть – оправдает ли себя эта практика. Чиновники посчитали – людям пришлось бы выдать на руки восемьсот миллионов гривен.

Но все же – Кабмин сейчас готовит постановление, которым хотят ввести монетизацию по всей стране. Министр соцполитики перечисляет преимущества.

Но сделать это все смогут – только если на это согласятся местные власти. Ведь именно из районных бюджетов – должны будут брать деньги на монетизацию.

И вот монетизацию первой в Украине вводит Княгининская территориальная община на Волыни. 480 гривен в год решила выдать глава общины каждому жителю. Люди возмутились. А потом – обрадовались.

Оказывается – местная власть и дальше будет требовать от перевозчиков возить льготников бесплатно. Перевозчики – в шоке. Ведь деньги должны были получить они. А не люди. Получается, это не монетизация, а попросту раздача денег избирателям, говорит глава автотранспортного предприятия.

Когда в Украине начнется настоящая монетизация – пока не берется говорить никто. Но рано или поздно делать это придется. Выиграют от такой реформы люди, которые и так транспортом не пользуются – например, жители глухих сел. Они хоть деньги на руки получат. Проиграют – те льготники, которые ездят часто. Ведь сумы, скорее всего, дадут небольшие. В любом случае – процесс будет болезненный. В России, например, монетизацию провели еще в начале 2000-х – были массовые митинги и протесты. Инициатор этой реформы – тогдашний министрсоцразвития РФ Михаил Зурабов – ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил изменения в механизм монетизации субсидий. Об этом сообщил глава Министерства финансов Александр Данилюк. По его словам, средства будут перечисляться на счета управляющих компаний (ОСМД и ЖСК) в банках.

Специалисты в сфере ЖКХ осторожно оценивают возможность замены субсидий деньгами уже с 1 апреля. Так, консультант по вопросам соцзащиты населения Института местного развития Антон Левицкий сказал нам, что, пока не будет создан единый госреестр получателей субсидий, говорить о монетизации рано.