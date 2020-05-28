​​​​​​​В Украине запускают поезда: пассажиры будут ездить в масках и полупустых вагонах

В Украине запускают поезда с 1 июня в рамках ослабления карантина. На 26 поездов "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов. В основном это маршруты по востоку и югу страны, и в Киев. В компании обещают постепенно запускать и другие маршруты. Это будет зависеть от эпидемической ситуации. Поезда, которые запустят, будут ездить по новым правилам. Подробней об этом – в материале сайта "Сегодня".

Не все поезда запустят сразу

Поезда начнут ездить не во все регионы. Сначала "Укрзализныця" открыла продажи билетов на пять поездов Интерсити+:

№721/722 Киев-Харьков;

№726/725 Киев-Харьков;

№763/764 Киев-Одесса;

№711/712 Киев-Константиновка;

№740/739 Киев-Кривой Рог.

Также появилась возможность купить билеты на девять ночных поездов:

№8/7 Одесса-Харьков;

№20/19 Лисичанск-Киев;

№53/54 Днепр-Одесса;

№63/64 Харьков-Киев;

№105/106 Киев-Одесса;

№791/792 Киев-Кременчуг;

№81/82 Харьков-Новоалексеевка;

№125/126 Киев-Константиновка;

№10/9 Киев-Мариуполь.

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Затем "Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования и "Интерсити+".

Сайту "Сегодня" в УЗ прокомментировали, что, кроме уже заявленных маршрутов, до 1 июня постепенно будут открывать продажи билетов и на другие направления. Дело в том, что "Укрзализныця" должна получить разрешение комиссии того или иного региона, прежде чем запускать сообщение.

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Каждый день в областях собираются комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и смотрят на свежие показатели заболеваемости, после чего принимают решение. Там, где эпидемия показывает спад, карантин ослабляют и пускают транспорт.

По данным Минздрава, еще не готовы ко второму этапу ослабления карантина Донецкая, Закарпатская, Луганская, Львовская, Ровненская, Черновицкая и Волынская области.

Фото: REUTERS/Loren Elliott

Поезда пустят полупустыми, а пассажирам будут измерять температуру

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Поездка в поезде будет происходить по новым правилам, прописанным в постановлении Кабинета министров №392. Пассажиров будут пускать в вагоны только в масках. При посадке всем будут измерять температуру. Перед каждым выездом проверят температуру и у проводников.

Что касается безопасности, все вагоны должны проходить санобработку до и после каждого рейса. Сотрудники "Укрзализныци" будут работать в масках и перчатках.

На некоторые поезда билеты будут продаваться только на половину мест в вагоне. Если поезд едет в регион, где не применяется ослабление карантина, тогда пассажиры могут занять только 50% мест. Например, на "Интерсити" из Киева в Харьков "Укрзализныця" выставила на продажу половину мест в шахматном порядке. К слову, цены на билеты из-за этого не выросли, они остались на прежнем уровне.

Билеты на все места продаются, только если поезд едет между регионами, где действуют одинаковые ослабления карантина. Так, на поезд №7/8 Одесса-Харьков продается 100% мест. Однако в транзитных регионах, где нет ослабления карантина, новых пассажиров не будут подбирать.

Семейный врач Светлана Коваленко советует пока воздержаться от поездок на дальние расстояния.

"К сожалению, вентиляция во многих наших поездах не работает. В таких условиях концентрация вируса может стать слишком высокой, особенно за пять-семь часов в дороге. Если даже пассажиров будет половина, то это все равно 25 человек в закрытом пространстве. Пока лучше воздержаться от дальних поездок, особенно людям преклонного возраста, поскольку они в группе риска. Если все же без поездки не обойтись, то не стоит пренебрегать ношением маски, лучше взять с собой несколько, чтобы менять каждый час. Если вентиляция отключена, то попросите ее включить или хотя бы открыть окна. Ну и, конечно, стоит взять с собой антисептик и обрабатывать руки после туалета, перед приемом пищи. По минимуму контактировать с незнакомцами", – говорит врач.

Когда пустят электрички

На днях председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик заявил, что компания не получила более 500 млн грн на перевозку льготников и возобновление пригородных перевозок под угрозой:

"Такой долг ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения в полном объеме. Со своей стороны мы всегда готовы к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей. Но это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства. Поэтому органы местного самоуправления должны принять соответствующие решения и неотложно погасить долг", – заявил Иван Юрик на своей странице в Facebook. Среди самых крупных должников Львовская, Харьковская, Киевская области и город Киев.

Поэтому есть вероятность, что не по всем направлениям запустят пригородные поезда.

В постановлении Кабмина сказано, что пригородные поезда запустят с 1 июня. Окончательное решение должны принимать региональные комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Если электрички и пустят, то будут доступны только сидячие места, – это будут контролировать кассиры и военизированная охрана.

Напомним, с 1 июня купить билеты можно будет за 90 дней до отправления поезда. Увеличение срока продажи проездных документов с 45-60 суток до 90 суток позволит "Укрзализныце" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления, поясняют в компании.

Ранее новости "Сегодня" побывали на вокзале в Киеве и узнали, что происходит внутри во время карантина.

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