В Украине запускают транспорт: когда начнут ходить автобусы и поезда

В Кабмине назвали сроки и условия начала работы общественного транспорта

Новый этап смягчения режима карантина в Украине предусматривает, что с 22 мая в стране разрешается работа городского и пригородного транспорта, а с 25-го – метрополитена.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, с 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении. Также с с 1 июня снова будут разрешены межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

"Если это перевозки в регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади", – уточнили в ведомстве.

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С 15 июня будет разрешено пассажирское авиасообщение.

Пользоваться транспортом можно будет только при обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности: масочного режима, температурного скрининга, постоянной дезинфекции и т.д.

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Напомним, с 11 мая в Украине уже были предприняты первые ослабления карантинного режима. Людям разрешили гулять в парках, открыть кафе, салоны красоты, парикмахерские и другой малый бизнес. Сейчас карантин в целом продлен до 22 июня.

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