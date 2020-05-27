Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,9
29,51
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

В Украине запустили еще 12 поездов: в какие города можно купить билеты

27 мая, 20:34

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут выполнять рейсы с 1 июня

"Укрзализныця", которая вчера начала онлайн-продажу билетов, открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования и Интерсити +. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут выполнять рейсы с 1 июня.

"Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – напомнили в пресс-службе.

Реклама

В тренде
Доллар в Украине подскочил до рекорда за месяц

С сегодняшнего дня, 27 мая, "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. То есть украинцы теперь могут купить билеты на поезда, которые отправятся в рейсы с 1 июня, не только через онлайн-сервисы УЗ (сайт или приложение для смартфонов).

25 мая в Украине возобновил работу общественный транспорт. И если метро в Киеве запустили два дня назад, то автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки стали доступны жителям столицы еще в выходные. Наземный транспорт перевели на работу в обычном режиме – то есть не только для тех, у кого есть спецпропуска.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что билеты на поезда пассажиры теперь смогут приобрести за 90 дней до даты отправления.

О том, придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Укрзализныця билет железная дорога поезда билеты на поезд

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 мая
В автобус без пропуска: в Киеве рассказали, как будем ездить с 22 маяТранспорт
В Украине запускают транспорт: когда начнут ходить автобусы и поезда
В Украине запускают транспорт: когда начнут ходить автобусы и поездаТранспорт
Минздрав опубликовал новые правила работы транспорта после ослабления карантина
Минздрав опубликовал новые правила работы транспорта после ослабления карантинаУкраина
Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспорт
Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспортУкраина
Проезд в киевском метро по-новому: кого пускают и кому могут отказать
Проезд в киевском метро по-новому: кого пускают и кому могут отказатьТранспорт
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсады
Шмыгаль заявил о том, когда в Украине заработает метро и откроют детсадыПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...