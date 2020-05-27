В Украине запустили еще 12 поездов: в какие города можно купить билеты

Уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут выполнять рейсы с 1 июня

"Укрзализныця", которая вчера начала онлайн-продажу билетов, открыла продажу билетов еще на 12 поездов дальнего следования и Интерсити +. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Сейчас уже назначено курсирование 26 поездов, которые начнут выполнять рейсы с 1 июня.

"Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах", – напомнили в пресс-службе.

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С сегодняшнего дня, 27 мая, "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах. То есть украинцы теперь могут купить билеты на поезда, которые отправятся в рейсы с 1 июня, не только через онлайн-сервисы УЗ (сайт или приложение для смартфонов).

25 мая в Украине возобновил работу общественный транспорт. И если метро в Киеве запустили два дня назад, то автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки стали доступны жителям столицы еще в выходные. Наземный транспорт перевели на работу в обычном режиме – то есть не только для тех, у кого есть спецпропуска.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что билеты на поезда пассажиры теперь смогут приобрести за 90 дней до даты отправления.

О том, придерживаются ли украинцы правил карантина, смотрите в сюжете:

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