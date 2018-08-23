В Украине запустили Морскую администрацию

Госорган будет заниматься морским и речным судоходством, а также связанными с этим вопросами

Кабинет министров принял решение о запуске Государственной службы морского и речного транспорта Украины – Морской администрации, которая должна была заработать с 1 августа. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.

Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры.

Приоритетом деятельности Морской администрации является реализация государственной политики в таких сферах:

морской и речной транспорт;

торговое мореплавание;

судоходство на внутренних водных путях;

навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания;

безопасность на морском и речном транспорте.

Напомним, Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (IМО), подтвердив свой статус морской державы. Аудит IМО проходил в Украине 11-18 июня. Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной "как государством порта, государством флага и прибрежным государством" международных обязательств в сфере безопасности судоходства.