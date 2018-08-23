В Украине запустили Морскую администрацию
Госорган будет заниматься морским и речным судоходством, а также связанными с этим вопросами
Кабинет министров принял решение о запуске Государственной службы морского и речного транспорта Украины – Морской администрации, которая должна была заработать с 1 августа. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба ведомства.
Морская администрация является единственным центральным органом исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров через министра инфраструктуры.
Приоритетом деятельности Морской администрации является реализация государственной политики в таких сферах:
- морской и речной транспорт;
- торговое мореплавание;
- судоходство на внутренних водных путях;
- навигационно-гидрографическое обеспечение мореплавания;
- безопасность на морском и речном транспорте.
Напомним, Украина успешно прошла аудит Международной морской организации (IМО), подтвердив свой статус морской державы. Аудит IМО проходил в Украине 11-18 июня. Целью аудита была проверка соответствия выполнения Украиной "как государством порта, государством флага и прибрежным государством" международных обязательств в сфере безопасности судоходства.
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