В Украине запустили общественный транспорт: безопасно ли в нем

Пользоваться метро, автобусами и маршрутками можно только при соблюдении особых правил

В Украине возобновил работу общественный транспорт. И если метро в Киеве запустили только сегодня, 25 мая, то автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки стали доступны жителям столицы еще в выходные. Наземный транспорт перевели на работу в обычном режиме – то есть не только для тех, у кого есть спецпропуска.

Главное условие пользование транспортом – соблюдение масочного режиме и дистанции. Количество пассажиров, которые заходят в салон, контролируют водители и кондукторы. Часть пассажиров довольна тем, как работает транспорт, но есть и те, кто не успел уехать вовремя из-за того, что водители берут в салон только ограниченное число людей.

А нынешнее метро отличается от докарантинного метками на эсклаторах и платформах – желтые и зеленые линии предупреждают о необходимости придерживаться дистанции. Информация о коронавирусе с мерах предосторожности – почти на каждом шагу. Вестибюли, эскалаторы, платформы и подвижный состав – вымыты и обеззаражены средствами долгого действия.

"Мы максимально усилили проведение дезинфекции. Будем проводить дважды в день дезинфекцию всех поверхностей, где пассажир теоретически может дотронуться. Что касается подвижного состава, то каждый поезд, который будет выходить из ДЕПО, будет продезинфицирован", – рассказал начальник киевского метрополитена Виктор Брагинский.

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Вирусолог Алла Мироненко уверена: при условии ношения маски и соблюдения дистанции в общественном транспорте не опаснее, чем в заполненных людьми магазинах.

"В метро даже лучше условиях для воздухообмена, фильтруется воздух, который подается. Если все будут в масках, будут обрабатывать руки, не думаю, что это (запуск метро. – Ред.) может повлиять на заболеваемость. Потому что это короткий промежуток времени в средствах индивидуальной защиты. Но маску нужно менять вовремя – хоть она одноразовая, хоть многоразовая", – рассказывает Мироненко.

Вторая традиционная рекомендация – гигиена рук. Их после держания за поручни, сиденья и ручки дверей в общественном транспорте обязательно надо мыть или обрабатывать санитайзером.

Отдельная тема – вентиляция в подземке. Из-за запаха сырости, может показаться, что там застойный воздух. Однако, в метрополитене уверяют, это не так.

"В метрополитене работает огромная система вентиляции. Этим отдельное подразделение занимается. Это большие промышленные вентиляторы. Легкие метро – это наши вентиляционные шахты, которые выходят на улицу... У нас есть датчики, и мы контролируем качество воздуха", – объясняет спикер киевского метрополитена Наталья Макогон.

Действительно, вентиляционные выходы метро расположены преимущественно в зеленых зонах – например, в парке политехнического института, ботаническом саду или скверах.И хотя система старая, работает она хорошо, утверждает исследователь метрополитена Олег Тоцкий.

"На более старых станциях, ранних линиях, мощность вентиляторов была более низкой, потому что была рассчитана на другой пассажиропоток. Но вентиляция в целом работает хорошо, и воздух меняется несколько раз в час", – отмечает Тоцкий.

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Больше вопросов к контролю над соблюдением карантинных рекомендаций. Представители полиции, а также общественные организации следят за соблюдением масочного режима. Количество людей в вагонах метро принудительно ограничивать не будут – говорят, что это ответственность самих пассажиров.

"У нас есть нормативная плотность – 8 человек на 1 кв. м, представьте себе! Это еще советские нормы. Но если представим, что у нас нужно иметь социальную дистанцию в полтора метра, то вагон метро вместо 300 человек сможет возить 30 или 50. А тогда это не метро, это маршрутка. Конечно, такое метро не справится со спросом и пассажиропотоком", – уверен эксперт по вопросам транспортного планирования Дмитрий Беспалов.

Тем временем в целом и без того сложная ситуация с украинским транспортом обостряется. Коммунального транспорта критически не хватает, а его дефицит компенсируют маршрутками – пусть и некомфортными, но безальтернативными.

Только в столице до карантина маршрутки перевозили более миллиона пассажиров. А за время жестких ограничений их собственники понесли крупные убытки, а потому хотят повысить тарифы на проезд. Правда, накануне местных выборов сделать этого им не разрешают. Эксперт Дмитрий Беспалов уверен: без последствий все равно не обойдется.

"Думаю, они будут экономить на сервисе. То есть еще больше людей будет внутри маршруток, еще меньше интервалы, еще меньше безопасность движения, например. Если можно не купить огнетушитель, то они его не купят – просто для того, чтобы сэкономить", – считает специалист.

Но, в конце концов, без полноценного запуска общественного транспорта, разговоры об ослаблении карантина и восстановлении экономики, не имеют смысла. Ведь без транспорта большинство просто не может добираться на работу, отвозить детей в садики, ездить за продуктами на рынки.

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Напомним, ранее представители украинского бизнеса рассказали, как наладят работу после карантина. Пока только 35% компаний готовы вернуться в офисы в мае, еще 34% – в июне.

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