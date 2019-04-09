В Украине заработала интерактивная карта автобусных маршрутов
Украинцы могут узнать информацию не только о маршрутах, но и перевозчиках
В Украине впервые начала работу интерактивная карта "Сеть автобусных маршрутов".
Ее представил министр инфраструктуры Владимир Омелян, информирует 9 апреля пресс-служба Мининфраструктуры.
"Сервис учитывает интересы пассажиров, а также способствует более прозрачной работе перевозчиков. Теперь все смогут четко получить информацию о том, какие компании и по каким маршрутам работают в каждом конкретном городе или селе", – заявил он.
При этом Омелян добавил, что около 30-40% перевозчиков продолжают осуществлять деятельность "в тени".
По его словам, сервис работает на основе открытых данных и предоставляет детальную информацию о межобластных и международных автобусных маршрутах в стране.
Пассажиры также смогут узнать, каким автопарком обладает перевозчик и срок действия его лицензии.
Напомним, Мининфраструктуры также планирует существенно увеличить количество инспекторов на междугородных автобусных маршрутах для усиления безопасности пассажирских перевозок.
Ранее сообщалось, что в Чернигове городской исполком запретил водителям маршруток неопрятно одеваться, курить и есть за рулем. Журналисты "Сегодня" решили узнать, как относятся в городе к нововведению:
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