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В Украине заработала система взвешивания фур в движении

20 сентября, 17:32

Пилотный проект предусматривает появление шести площадок WiM

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Фото: "Укравтодор" / Facebook

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") запустило в тестовом режиме первые две площадки в рамках реализации пилотного проекта Weight-in-Motion (WiM) – взвешивания грузовиков в движении. Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.

Их презентовали сегодня, 20 сентября, исполняющий обязанности главы "Укравтодора" и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Полторы недели назад народные депутаты приняли в стенах Верховной Рады законопроект о внедрении габаритно-весового контроля, контроля в движении. Собственно, сегодня мы демонстрируем один из первых объектов пилотного проекта внедрения комплексов взвешивания автомобилей в движении", – сказал Криклий.

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В свою очередь Новак отметил, что реализация проекта является "свидетельством доверия международных финансовых организаций к нашей команде и высокой оценки результатов нашей работы, проведенной за последние три года".

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Новости "Сегодня" писали, что пилотный проект предусматривает появление шести площадок на подъездах к Киеву. Позже их количество может вырасти до 200.

WiM – это умная система сбора информации о транспортных средствах на автодорогах: даты и время проезда, температуры воздуха и дорожного покрытия, полосы и направления движения, скорости движения и государственного номерного знака, габаритов, расстояния между осями, общей массы и ее распределения по осям.

Система широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. В прошлом году планировалось, что пилотный проект будет реализован до конца 2018 года.

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дороги грузовики Укравтодор Новак фуры Криклий WiM

Источник: Сегодня

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