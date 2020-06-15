В Украине заработали все пункты пропуска в аэропортах

Пограничники контролируют все пункты пропуска - и на прилет, и на вылет

Работа всех авиационных пунктов пропуска восстановлена, как об этом ранее и заявляли в правительстве. Такую информацию сообщили в Государственной пограничной службе Украины, говорится в опубликованной на сайте Кабмина информации.

"Согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины № 477 от 12 июня 2020 года возобновлена работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения", – рассказали в пограничной службе.

Так, там подтвердили, что с 15 июня все пункты пропуска через Государственную границу Украины для воздушного сообщения открыты.

Реклама

"Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет из Украины, так и на прилет в нашу страну", – уточнили в Госпогранслужбе.

В тренде Европа снимает карантин: какую работу предлагают украинцам за рубежом

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы.

С 15 июня "Укрзализныця" планировала возобновить движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама