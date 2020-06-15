Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

В Украине заработали все пункты пропуска в аэропортах

15 июня, 12:37

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Пограничники контролируют все пункты пропуска - и на прилет, и на вылет

Работа всех авиационных пунктов пропуска восстановлена, как об этом ранее и заявляли в правительстве. Такую информацию сообщили в Государственной пограничной службе Украины, говорится в опубликованной на сайте Кабмина информации.

"Согласно требованиям постановления Кабинета министров Украины № 477 от 12 июня 2020 года возобновлена работа 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения", – рассказали в пограничной службе.

Так, там подтвердили, что с 15 июня все пункты пропуска через Государственную границу Украины для воздушного сообщения открыты.

Реклама

"Смены пограничных нарядов заступили на службу в достаточном количестве для обеспечения пропуска лиц как на вылет из Украины, так и на прилет в нашу страну", – уточнили в Госпогранслужбе.

В тренде
Европа снимает карантин: какую работу предлагают украинцам за рубежом

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что после того, как правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, международный аэропорт "Борисполь" обнародовал правила аэропорта и правила пересечения границы.

С 15 июня "Укрзализныця" планировала возобновить движение скоростного экспресса Kyiv Boryspil Express в международный аэропорт "Борисполь".

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновилось с 1 июня. Первый после ослабления карантина поезд отправился в рейс 1 июня в 6:12 утра.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

туризм самолет авиация граница авиа пассажиры аэропорты пункт пропуска аэропорт Борисполь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт
Украина готовится к запуску международных рейсов: в МИД назвали страны
Украина готовится к запуску международных рейсов: в МИД назвали страныТранспорт
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от власти
У некоторых льготников могут забрать право бесплатного проезда – новшества от властиТранспорт
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июня
Украина запустила авиасообщение: куда и как можно улететь с 15 июняУкраина
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввели
Украинцев ждут льготы наличными: эксперт объяснил, почему еще не ввелиЭкономика
Запуск авиасообщения: туристов из других стран будут разделять на две категории
Запуск авиасообщения: туристов из других стран будут разделять на две категорииТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять