В украинских аэропортах самолеты стали чаще сталкиваться с зайцами

Сегодня, 23:11

С зайцами столкнулись при посадке сразу два самолета: во Львове – Bombardier DH-8D польской авиакомпании LOT, а в Одессе – CRJ-9 "Австрийских авиалиний"

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Летчики пассажирских самолетов в июле этого года трижды отчитались о столкновении с зайцами в украинских аэропортах, тогда как в первом полугодии было лишь одно такое сообщение, следует из документов Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами (НБРГА).

Согласно бюллетеню бюро за июль, 12 июля поздним вечером с зайцами столкнулись при посадке сразу два самолета: во Львове – Bombardier DH-8D польской авиакомпании LOT, а в Одессе – CRJ-9 "Австрийских авиалиний".

В обоих случаях на взлетно-посадочных полосах были обнаружены тушки мертвых зайцев, а повреждения самолетов и двигателей не выявлены.

Еще об одном возможном подобном столкновении отчитался 27 июля пилот МАУ после посадки в Одессе, однако следы столкновения выявлены не были.

Согласно бюллетеням НБРГА, гораздо чаще случаются столкновения воздушных судов с птицами, число которых растет в летний период во время миграции большого числа птиц в Украину. За период с 2013 года по первое полугодие 2018 года их было зафиксировано 133, в том числе в июле – 28, июне – 24, мае и сентябре – по 18, в августе – 12. По данным бюро, около 44% таких столкновений приходится на двигатели, и треть таких случаев заканчивается их повреждениями.

По результатам анализа НБРГА числа столкновений на 1 млн пассажиров наиболее зависимым от орнитологического влияния в первом полугодии этого года оказался аэропорт Львова – 4,6 столкновений, за которым следует Харьков – 2,3.

Напомним, британка выпала из круизного лайнера в мореЖенщина провела 10 часов в Адриатическом море.

Также мы писали, что в Мексике разбился пассажирский самолет: десятки раненых.

А недалеко от аэропорта Вондербум в Претории 10 июня произошла авиакатастрофа. Один из пассажиров записал видео крушения. Ему удалось снять загоревшийся двигатель самолета.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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