В украинских маршрутках активизировались карманники

"Щипачей" снимают на фото и видео, но полиция почти бессильна

В украинских маршрутках активизировались карманники 2019-03-07T08:12:00+02:00 Транспорт "Щипачей" снимают на фото и видео, но полиция почти бессильна

Украинцы подозревают водителей маршруток в сговоре с карманниками. И, поскольку полиция часто бессильна, пострадавшие вынуждены защищаться самостоятельно – в соцсетях часто выкладывают фото "щипачей", пойманных с поличным. Но карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон. Они осуществляют 8-10 карманных краж в день. И это только зарегистрированные случаи, и только по Киеву.

Недавно пассажиры сфотографировали воровку, которую неоднократно ловили в маршрутках. Женщина придумала простую схему: присваивала деньги, которые передавали за проезд. По свидетельствам людей, она это делала неоднократно в разных маршрутках. Пассажиры и водитель вывели женщину на улицу, а водитель показал ее всем коллегам на маршруте.

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Но водитель Сергей, который пять лет работает на городском маршруте, убежден, что ловить карманных воров должны полицейские. Главная же работа водителя – безопасно управлять автобусом. В Киевпастрансе тоже отмечают: функция водителя – довезти людей до места назначения.

А вот о своем имуществе в публичном месте должны заботиться сами пассажиры. При первом же подозрении советуют сообщать водителю, который должен вызвать полицию.

"Водитель может вам помочь вот каким образом: закрыть дверь на вход и выход, чтобы вор не проскочил. Но если злоумышленник вооружен и это рискованно для жизни пассажиров в салоне, то, конечно, двери будут открыты", – рассказывает пресс-секретарь КП "Киевпастранс" Ольга Бледная.

Также эксперты по безопасности советуют в случае кражи снимать людей вокруг себя. Это поможет полиции установить личность подозреваемого.

Ранее также сообщалось, что жертвами карманников все чаще становятся посетители кафе и ресторанов. Самый популярный метод ограбления – из карманов верхней одежды на вешалках. Опытным карманникам хватит для этого 10 секунд.

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