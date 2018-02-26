В Украину идут еще два лоукостера – Омелян

В Украину в 2018 году могут зайти еще два лоукостера, кроме Ryanair, который подтвердил начало работы в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "5 канала".

По словам министра, с двумя бюджетными авиакомпаниями сейчас ведутся переговоры.

"Не могу об этом говорить, так как идет переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией – еще 50 на 50", – заявил Омелян.

Министр также отметил, что в 2018 году начнет полеты украинская бюджетная авиакомпания SkyUp. Ожидается, что продажа билетов на рейсы этого перевозчика будет открыта в марте.

Напомним, Ryanair планирует летать из аэропортов "Борисполь" и "Львов". Кроме того, аэропорт "Харьков" ведет переговоры с Ryanair. Как прогнозирует коммерческий директор аэропорта Владислав Ильин, есть вероятность, что рейсы ирландского лоукостера могут начать выполняться в ближайшие год-два. Также аэропорт "Харьков" планирует сотрудничество с авиакомпанией SkyUp.