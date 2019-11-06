В Украину уже в ноябре запретят ввозить старые вагоны из России

/ Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины принял решение установить запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из России не с 1 марта 2020 года, а с 20 ноября 2019 года. Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. При этом ранее Украина продлила до конца 2020 года запрет на ввоз значительного перечня российских товаров, который впервые был введен в конце 2015 года в ответ на ограничительные меры со стороны России.

"В мае 2019 года было принято решение ввести с 1 марта 2020 года запрет на ввоз устаревшего подвижного состава из Российской Федерации. После объявления о введении указанного запрета с марта 2020 года с Российской Федерации в Украину ввезено свыше 3000 грузовых вагонов устаревшего парка. Сегодня правительство приняло решение установить запрет на ввоз таких вагонов с 20 ноября 2019 года. Мы должны развивать свою экономику, а не спасать агрессора", – написал Криклий на своей странице в Facebook.

Реклама

Напомним, 15 мая 2019 года правительство Украины расширило список запрещенных к ввозу товаров из России, а само постановление было обнародовано 26 июня. В документе говорилось, что эмбарго распространяется на сырье для изготовления цемента, минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения, корма для животных и продукцию ветеринарной медицины, спички, обои и другую продукцию. При этом говорилось, что с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

В постановлении от 5 июля Кабмин сделал небольшие послабления, отсрочив запрет на ввоз легковых автомобилей и других моторных транспортных средств до конца 2019 года. Правительство также разрешило ввоз товаров из перечня на сумму осуществленной предоплаты за них, если она была осуществлена до вступления в силу запрета и при условии предварительного получения Государственной фискальной службой (ГФС) документального подтверждения такой предоплаты от банка по обращению украинской компании.

На какие товары из Украины Россия ввела запрет в конце 2018 года, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама