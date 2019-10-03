В "Укравтодоре" сменилось начальство: названо имя временного главы

Новоназначенный Олег Федоренко уже работал в Госагентстве автодорог

/ Фото: Укравтодор

Временным руководителем Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодора") вместо подавшего в отставку Славомира Новака стал Олег Федоренко. Такое решение принял Кабинет министров Украины, сообщила пресс-служба "Укравтодора".

В госагентстве уточнили, что Федоренко проработал в дорожной отрасли 20 лет. До назначения временным исполняющим обязанности главы госагентства он занимал в "Укравтодоре" должность начальника управления эксплуатации дорог.

Олег Федоренко. Фото: "Укравтодор"

До этого Федоренко работал в Службе автомобильных дорог в Киевской области и ГП "Киевский облавтодор".

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"Федоренко имеет профильное образование – Украинский транспортный университет по специальности инженер-строитель", – отметили в "Укравтодоре".

Напомним, Славомир Новак покинул должность в "Укравтодоре" из-за "нового предложения" и "личных планов". Подробности увольнения узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

После увольнения Новака Кабмин объявил конкурс на должность главы "Укравтодора". Предполагается, что должностной оклад нового руководителя госагентства составит 24 тыс. гривен.

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