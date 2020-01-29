В "Укрзализныце" меняют руководство: Кравцов уволен

/ Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019 года был назначен на эту должность на три года. Об этом заявил на брифинге по итогам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук.

"Этот важный шаг для перезагрузки всего, что происходит в этой компании, был сделан", – сказал Гончарук.

Напомним, в "Укрзализныцю" Евгений Кравцов пришел в 2015 году на должность советника генерального директора "Укрзализныци". Позже работал директором по реформированию, имущественной и правовой политике "Укрзализныци", начальником Департамента реформирования и корпоративного развития "Укрзализныци", членом правления ОАО "Укрзализныця", и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця", а также первым заместителем министра инфраструктуры Украины – председателем Наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця".

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В августе 2017 года Евгений Кравцов вернулся в "Укрзализныцю" и исполнял обязанности председателя правления общества. Под руководством Кравцова был завершен процесс реформирования отрасли и принят первый устав компании, осуществлена реформа корпоративного управления, сформирован наблюдательный совет общества с участием независимых членов.

Также проведена регистрация изменений в устав "Укрзализныци". Его новая редакция была утверждена постановлением Кабинета министров Украины 31 октября 2018 года. "Укрзализныця" изменила тип акционерного общества с публичного на частное. При этом в конце 2019 года Кабинет министров вернул "Укрзализныцю" в сферу управления Министерства инфраструктуры.

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