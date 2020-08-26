В "Укрзализныце" новый руководитель: Кабмин принял решение

Кабинет министров Украины на заседании 26 августа назначил главой правления "Укрзализныци" (УЗ) Владимира Жмака. С 15 апреля до этого назначения обязанности председателя правления УЗ выполнял Иван Юрик.
Наблюдательный совет УЗ еще 12 августа проголосовал за назначение Жмака главой правления.
Как известно, Жмак был членом набсовета "Борисполя" с мая 2019 года. Также на данный момент он занимает должность старшего руководителя проектов в консалтинговой компании "Европейская консалтинговая группа".
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С 2015 по 2016 год Жмак также занимал должность первого заместителя председателя Одесской областной государственной администрации. В разные годы работал в компания "Киевстар", "ТНК-ВР Коммерс" и "РН-Украина".
Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании в феврале 2020 года после того, как 29 января Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова, который в начале 2019 года был назначен на эту должность на три года.
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