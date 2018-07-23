В "Укрзализныце" объяснили, что будет со старым Бескидским тоннелем

На станции Бескид Львовской железной дороги стартовали работы по консервации старого Бескидского однопутного тоннеля. Об этом сообщил медиацентр "Укрзализныци" (УЗ).

Тоннель эксплуатировался более 100 лет.

Как уточнил начальник дирекции по строительству Бескидского тоннеля Николай Дидух, в старом тоннеле сначала демонтируют контактную сеть и сигнальное оборудование, после этого – пути.

Напомним, 24 мая во Львовской области сегодня на перегоне Бескид – Скотарское открыли Бескидский тоннель, на строительство которого было потрачено четыре года и около трех миллиардов гривен.

Длина Бескидского тоннеля – 1764 метра. Это второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Новый Бескидский тоннель построили на замену старому, действовавшему с 1886 года. Со временем его пропускной способности оказалось недостаточно, и было принято решение построить новый.

Пропускная возможность тоннеля теперь увеличится до 100 пар поездов в сутки, скорость движения поездов возрастет до 60 км/ч. Гарантия эксплуатации тоннеля – 100 лет.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян прогнозировал, что Бескидский тоннель откроют в 2017 году, однако этого не произошло.