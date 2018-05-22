В "Укрзализныце" объяснили, когда получат локомотивы General Electric

Сегодня, 11:56

Сделка с американской корпорацией рассчитана на 15 лет

Локомотив General Electric серии Evolution. Фото: cfts.org.ua
Локомотив General Electric серии Evolution. Фото: cfts.org.ua

Первые 30 локомотивов американской корпорации General Electric получит "Укрзализныця" в рамках соглашения на миллиард долларов. Об этом заявил и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Одним из решений стало стратегическое партнерство с американской корпорацией General Electric, которое мы начали в начале этого года, и уже планируем, что получим первые 30 локомотивов до конца этого года", – сказал Кравцов в эфире "Радио Свобода".

Всего за 15 лет General Electric модернизирует до 75 локомотивов и поставит в Украину до 225 тепловозов Evolution. На первом этапе GE поставит 30 грузовых дизельных локомотивов ТЕ33А за 140 млн долларов. Таким образом, один локомотив обойдется в 4,66 млн "зеленых". Это не дороже цены, по которой General Electric поставляла аналогичные локомотивы в другие страны, уверяет Кравцов.

Как ранее отмечал Кравцов, доля украинских запчастей составит 10%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Сделка на 1 млрд долл. с General Electric: почему Украина не построит свои локомотивы".
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