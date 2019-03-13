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В "Укрзализныце" рассказали о повышении тарифов для пассажиров

Сегодня, 09:53

Стоимость проезда должна расти, но вопрос пока лишь обсуждается

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня
В "Укрзализныце" рассказали о повышении тарифов для пассажиров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8b6/1bd/5c88b61bd5b01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8b6/1bd/5c88b61bd5b01.jpg Транспорт Стоимость проезда должна расти, но вопрос пока лишь обсуждается

В финансовом плане "Укрзализныци" (УЗ) на 2019 год предусмотрено повышение пассажирских тарифов на 25,4%. Но такое решение еще должен утвердить Кабмин, и до этого момента вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

"Действительно, проект предварительного финансового плана предусматривает индексацию пассажирских и грузовых тарифов. Но до обсуждения финансового плана вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит. Если говорить в общем, пассажирские тарифы должны индексироваться и повышаться в соответствии с изменениями в себестоимости. А мы видим четкую динамику инфляции, индекса цен промышленных производителей и, конечно, не можем игнорировать стоимость наших услуг, в том числе пассажирских перевозок. Поэтому цены будут меняться – другого пути не существует. Вопрос – как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения, которые менее платежеспособны, и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок", – отметил Кравцов.

По его словам, именно для этого УЗ предложила разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов.

"Это нужно для того, чтобы "Укрзализныця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта", – пояснил Кравцов.

Как сообщалось, по Соглашению об Ассоциации с ЕС, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внести законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.

Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":

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Тег Укрзализныця, тарифы, поезда, жд-билеты, пассажиры, Кравцов, Евгений Кравцов

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