В "Укрзализныце" рассказали о повышении тарифов для пассажиров
Стоимость проезда должна расти, но вопрос пока лишь обсуждается
В финансовом плане "Укрзализныци" (УЗ) на 2019 год предусмотрено повышение пассажирских тарифов на 25,4%. Но такое решение еще должен утвердить Кабмин, и до этого момента вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит. Об этом рассказал в интервью "Сегодня" глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.
"Действительно, проект предварительного финансового плана предусматривает индексацию пассажирских и грузовых тарифов. Но до обсуждения финансового плана вопрос индексации пассажирских тарифов не стоит. Если говорить в общем, пассажирские тарифы должны индексироваться и повышаться в соответствии с изменениями в себестоимости. А мы видим четкую динамику инфляции, индекса цен промышленных производителей и, конечно, не можем игнорировать стоимость наших услуг, в том числе пассажирских перевозок. Поэтому цены будут меняться – другого пути не существует. Вопрос – как это сделать в соответствии с экономическими реалиями, как не задеть незащищенные слои населения, которые менее платежеспособны, и каким образом уравновесить качество и стоимость перевозок", – отметил Кравцов.
По его словам, именно для этого УЗ предложила разделить пассажирские поезда на классы по уровню комфорта и услуг, с разным подходом к установлению тарифов.
"Это нужно для того, чтобы "Укрзализныця" смогла устанавливать экономически обоснованные цены на проезд в поездах с высоким уровнем комфорта", – пояснил Кравцов.
Как сообщалось, по Соглашению об Ассоциации с ЕС, Украина до 2022 года должна создать конкурентные условия на железной дороге. В парламент уже внести законопроект о "ж/д реформе". "Сегодня" разобрались, что депутаты Рады хотят сделать с железной дорогой в Украине.
Мы также рассказывали, какие услуги могут получить пассажиры "Укрзализныци":
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