Украинских детей не пустили на борт самолета: в Wizz Air объяснили ситуацию

Проводники WizzAir в аэропорту Лондон (Лутон) отказали в посадке на самолет двум украинским детям с бабушкой. Они 30 августа должны были вылететь в Киев. Бортпроводники мотивировали отказ в посадке тем, что бабушка детей – гражданка Великобритании, а в Украину запрещен въезд иностранцев.

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Сайту "Сегодня" в Wizz Air объяснили, почему именно не пустили женщину с детьми на борт.

"Wizz Air подтверждает, что пассажирке, которая 30 августа должна была вылететь из Лондона (Лутон) в Киев рейсом W9 6001, было отказано в посадке в связи с нечеткими правилами въезда в Украину. Wizz Air выяснила, что пассажирку следовало допустить на борт самолета", – объяснили в авиакомпании.

Дело в том, что в решении правительства сказано: право въезда в Украину должны иметь иностранцы, которые являются родственниками первой линии для граждан Украины. Женщина является родственником первой линии для своего сына, к которому она должна была лететь рейсом WizzAir вместе с его детьми. Женщина имела с собой все документы, подтверждающие родственные связи (старый украинский паспорт, копию паспорта сына, его свидетельство о рождении, свидетельство о браке и смене фамилии и дополнительно обратный билет на следующий день).

"Служба поддержки Wizz Air связалась с пассажиркой и бесплатно забронировала билет на другой рейс. Кроме того, авиакомпания сообщила своему партнеру по наземному обслуживанию в аэропорту Лондон Лутон о том, что пассажирке разрешен въезд в Украину. Wizz Air искренне извиняется за неудобства", – ответили в авиакомпании.

Подробней об этой истории читайте в материале "Из-за запрета на въезд иностранцев украинских детей не пустили в самолет, чтобы они вернулись на родину".

Напомним, Украина с 29 августа по 28 сентября закрыла границы страны для иностранных граждан, а Кабмин принял решение продлить карантин до 1 ноября.

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