Венгерский авиаперевозчик открыл базу в аэропорту "Львов"

Авиалайнер 1 июля выполнил первые полеты из Львова в Биллунн и Берлин

1 июля авиакомпания Wizz Air открыла базу во Львове с одним самолетом Airbus A320, который ранее находился в аэропорту "Киев" (Жуляны). Об этом сообщают Avianews.

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"Базирование означает, что самолет у нас ночует. Раньше рейсы во Львов выполнялись из других базовых аэропортов. Теперь воздушное судно будет находиться тут и с самого утра летать из Львова", — рассказала на пресс-конференции гендиректор аэропорта "Львов" Татьяна Романовская.

Авиалайнер с бортовым номером HA-LYX 30 июня совершил перегоночный рейс из столицы и уже 1 июля выполнил первые полеты из Львова в Биллунн и Берлин.

С началом базирования маршрутная сеть Wizz Air из Львова нарастила число направлений с 10 до 17. Это удалось сделать за счет рейсов в Биллунн, Таллинн, Гамбург, Щецин, Лиссабон, Будапешт, Пардубице, которые уже открыты или будут открыты в ближайшие месяцы.

Как отмечает Романовская, до кризиса, вызванного пандемией, Wizz Air выполняла такое количество рейсов, которого было достаточно для базирования двух самолетов, и обеспечивала около 30% пассажиропотока воздушных ворот.

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Когда объемы перевозок восстановятся, компания может увеличить базу во Львове до двух самолетов.

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Пока рейсы имеют низкую загрузку, а аэропорт обслуживает 300-400 пассажиров в день, тогда как в докризисное время этот показатель составлял 9-10 тыс. пассажиров в день.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 18 июня лоукостер Wizz Air возобновил работу своей базы в международном аэропорту "Киев", который уже открылся для международных рейсов.

Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня, но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

Правда, авиакомпании возобновили чартерные рейсы в наиболее популярные курорты Турции и Египта, что позволит украинцам полноценно провести отпуск. Осталось немного подождать, и, возможно, ЕС также отменит свой запрет, который зависит от статистики заразившихся коронавирусом и пересматривается каждые две недели.

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Как минимум одна страна-член ЕС – Польша – с 1 июля возобновила авиасообщение с Украиной, разрешив самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Возобновление воздушного сообщения с Украиной позволил Совет министров Польши 30 июня.

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