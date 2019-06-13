Венгерский лоукостер будет чаще летать зимой из Львова в города ЕС

Количество рейсов в зимний период вырастет на 10 рейсов

Фото: Международный аэропорт "Львов" / Facebook.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air, которая в июне возобновит полеты из международного аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского в польский Люблин, с 20 октября увеличит частоту выполнения рейсов из международного аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого в Словакию, Польшу и Германию на зиму 2019-2020 годов. Об этом сообщается на странице аэропорта в Facebook.

Речь идет о рейсах на пяти направлениях – в Братиславу, Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

"С 20 октября их количество, по сравнению с прошлогодним сезоном, вырастет в сумме на 10 рейсов", – говорится в сообщении.

В аэропорту отметили, что указанные направления популярны, а среднемесячная их загруженность в этом году составила 83%.

Рейсы в Братиславу вырастут с двух до пяти в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам.

вырастут с двух до пяти в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, пятницам и субботам. Число рейсов во Вроцлав увеличится с трех до пяти рейсов – по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям.

увеличится с трех до пяти рейсов – по вторникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. В Гданьск и Берлин рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю, а не два, как раньше – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

и рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю, а не два, как раньше – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. По направлению в Дортмунд количество рейсов увеличится с двух до трех – по понедельникам, средам и пятницам.

Данные: Международный аэропорт "Львов" / Facebook

В аэропорту добавили, что Wizz Air существенно изменила частотность на этих пяти направлениях в летнем сезоне: количество рейсов в Братиславу увеличилось с двух до трех, Гданьск – с двух до четырех; Берлин – с двух до четырех, Вроцлав – с трех до пяти, Дортмунд – с двух до трех.

Новости "Сегодня" сообщали, что Wizz Air увеличила чистую прибыль на 6% по итогам 2019 финансового года до рекордного показателя – она составила 291,6 млн евро по сравнению с 275,1 млн евро годом ранее.

Ранее эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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