Венгерский лоукостер планирует открыть пять рейсов из Украины

Из Киева и Львова можно будет улететь в Чехию, а из Одессы - в Италию

После того как польский авиаперевозчик сообщил о рейсах в три украинских города, авиакомпания Wizz Air пообещала запустить пять новых маршрутов из Украины: с сентября из Львова и Киева в Пардубице (Чехия), а с марта 2021 года – из Одессы в Милан (Мальпенса), Болонью и Рим (Италия), пишет Аvianews.

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С 1 сентября перевозчик планирует выполнять рейс Львов – Пардубице (Чехия) по вторникам, четвергам и субботам. Цена билета стартует от 579 грн.

Также в первый день осени по вторникам, четвергам и субботам можно будет улететь из Киева в Пардубице (Чехия). Стоимость билетов – от 579 грн.

С 29 марта 2021 года Wizz Air планирует выполнять рейс Одесса – Милан (Италия) по понедельникам и пятницам. Цена авиабилетов начинается с 579 грн.

Помимо этого, с 29 марта 2021 года компания начнет полеты из Одессы в Рим (Италия). Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам, а цена билетов стартует от 869 грн.

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С 30 марта 2021 года компания запустит рейс Одесса – Болонья (Италия) по вторникам и субботам. Самые дешевые билеты можно купить за 579 грн.

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На рейсах авиакомпании будут внедрены дополнительные меры, которые обеспечат физическое дистанцирование во время посадки и помогут поддерживать необходимый уровень чистоты на борту.

"В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – еще и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором. Экипаж раздает пассажирам дезинфицирующие салфетки, во время перелета не будет распространять бортовые журналы и будет поощрять пользоваться опцией бесконтактной оплаты покупок на борту. Согласно новым правилам, пассажиры должны соблюдать меры физической дистанции, внедренные местными органами власти, и рассчитываться за все необходимые услуги перед посадкой онлайн", – сообщили в компании.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 18 июня лоукостер Wizz Air возобновил работу своей базы в международном аэропорту "Киев", который уже открылся для международных рейсов.

Весной Wizz Air сообщил о планах открыть новую базу в международном аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове, где с 1 июля разместит один самолет Airbus A320.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня. Но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

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