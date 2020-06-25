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Венгрия откроет все пункты пропуска с Украиной: названа дата

25 июня, 14:42

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

При этом правила проезда в другую страну будут еще сохраняться

Венгрия, которая возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной, откроет все пункты пропуска на границе с нашим государством в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться", – сказал он на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут приехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что между Киевом и Будапештом намечается "оттепель" и диалог выходит на новый уровень – вскоре президент Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

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Отношения Будапешта и Киева обострились после принятия в Украине новой редакции закона об образовании, в которой четко определяется, что украинский язык является обязательным для всех органов власти и общественных организаций, а также обязателен для изучения представителями всех национальных меньшинств. Венгрия выразила опасение, что новый украинский закон может ущемить права венгерского меньшинства на Закарпатье. По мнению Будапешта, это нарушает основные принципы Евросоюза и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. В свою очередь официальный Киев заявил, что полностью гарантирует защиту прав нацменьшинств, а закон о языке расширяет их возможности играть важную роль в украинском обществе. Зеленский в свою очередь потребовал справедливости для нацменьшинств в Украине.

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