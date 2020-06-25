Венгрия откроет все пункты пропуска с Украиной: названа дата

При этом правила проезда в другую страну будут еще сохраняться

Венгрия, которая возобновила пропуск пассажирских автобусов через границу с Украиной, откроет все пункты пропуска на границе с нашим государством в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

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"В понедельник на следующей неделе мы откроем все контрольно-пропускные пункты между Венгрией и Украиной... И таким образом мы обеспечим передвижение через границу. Хотя правила проезда в другую страну будут еще сохраняться", – сказал он на совместном с главой МИД Украины брифинге по результатам четвертого заседания Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Киеве в четверг.

Министр отметил, что правила въезда не изменятся: граждане Венгрии смогут без ограничений попасть в страну, а украинцы могут приехать в Венгрию транзитом или на 24 часа максимум на 30 км.

В то же время Сийярто отметил, что пока не может назвать конкретной даты возобновления воздушного и железнодорожного сообщения между Украиной и Венгрией.

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