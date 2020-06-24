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Во Львов поедут поезда: область страдает от потопа, эпидемии и транспортного коллапса

24 июня, 12:49

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

На Запад Украины, где бушует коронавирусная эпидемия и "большая вода", запустят поезда

В разгар наводнения на западе страны "Укрзализныця" добавила в список поездов львовское направление. Об этом сообщил глава правления УЗ Иван Юрик.

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"С 26 июня восстанавливаем рейсы Интерсити + и ночных поездов во Львов", – написал он в Facebook.

Юрик сообщил, что купить билеты можно будет 24 июня после 11 часов.

"По ситуации на Прикарпатье – из-за погодных условий "Укрзализныця" прекращает курсирование четырех пригородных поездов 24 июня, а также в последующие три дня", – рассказал топ-менеджер.

Однако, по его словам, с 25 июня УЗ пообещала наладить пригородное движение на Львовщине, запустив 18 электричек. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте регионального филиала.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что ситуацию в западных областях, которые на этой неделе затопило мощными ливнями, будет контролировать лично президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме того, в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусной инфекцией – за последние сутки COVID-19 диагностировали у 940 украинцев. 203 из этих инфицированных оказались жителями Львовской области. Число инфицированных в регионе уже превысило 4,4 тысячи.

О том, сколько заразившихся врачей в Ивано-Франковске, смотрите в сюжете "Сегодня":

Ивано-Франковск: врачи умирают от коронавируса

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Укрзализныця Львов поезда

Источник: Сегодня

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