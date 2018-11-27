Военное положение не повлияет на работу аэропорта "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, несмотря на введение военного положения. Об этом заявила администрация аэропорта на своей странице в Facebook.

Отмечается, что военное положение не повлияет на работу аэропорта и мобильность населения страны.

"По дальнейшему правовому режиму пересечения воздушной границы в аэропорту мы будем ориентироваться на решение внеочередного заседания Верховной Рады. Мы убеждены, что данное решение не повлияет на мобильность населения", – сказано в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала введение военного положения в 10 областях Украины в связи с агрессией России в Азовском море. Действие военного положения начнется в 9:00 утра 28 ноября и продлится 30 дней, до 27 декабря. В документе указаны 10 областей, расположенных вдоль российской и молдавской границ, а также побережья морей.

Как известно, 25 ноября российские военные обстреляли и захватили два украинских катера и буксир возле Керченского пролива. Всего на трех украинских катерах было 23 военных. Корабли планово вышли из порта Одессы в порт Мариуполя, однако российские корабли преследовали их и угрожали применить оружие.