Вокзальная мафия: в Украине невозможно купить билеты на популярные поезда

В разгар сезона отпусков для туристов практически невозможно выехать в популярных направлениях – на юг или запад Украины. Билетов на поезда нет ни в кассах, ни в интернете – даже в первый день продаж. Пассажиры жалуются, что этот ажиотаж искусственный. Журналисты "Сегодня" решили выяснить, куда исчезают билеты.

Оксана попыталась забронировать билеты онлайн за 45 дней до начала отпуска. Охоту начала за пять минут до старта продаж, но билетов не оказалось. О похожих случаях в комментариях на официальной странице "Укрзализныци" сообщают сотни пассажиров.

По легенде, корреспонденту "Сегодня" нужны билеты во Львов – сразу четыре, для компании. За покупкой отправились на вокзал. В кассе ожидаемо сообщили, что билетов до Львова нет – ни на дату, о которой просили, ни на следующий день.

Но, как только корреспондент отошел от кассы, к нему обратилась женщина с заманчивым предложением – оформить билеты дороже, чем они продаются в кассе. При чем сразу с фамилией покупателя. Выяснить у перекупщицы, как именно работает эта схема, не удалось – "предприимчивую" даму спугнули.

Эксперт общественной организации "Европатруль" Вячеслав Коновалов уверяет, что в результате пассажиры переплачивают за билет от 30 до 100%.

Как работает система онлайн-бронирования, и действительно создается искусственный дефицит, "Укрзализныця" не отвечает уже неделю.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян объяснял, зачем в Украине повышают цены на ж/д билеты. Глава профильного министерства настаивает, что обслуживание в украинских поездах должно стать более качественным.