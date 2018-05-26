Вонь и антисанитария: украинские электрички сравнили с чешскими

"Укрзализныця" (УЗ) вновь поднимает цены на ж/д билеты. С 30 мая тарифы на пассажирские перевозки вырастет на 12%, а еще одна волна подорожания запланирована на октябрь. Каждый раз с повышением стоимости перевозок УЗ обещает улучшить условия, в том числе на бюджетных направлениях. Журналисты "Сегодня" сравнили украинские и чешские электрички.

Из город Колина 62 км от Праги до столицы курсируют междугородние поезда, впрочем, они от привычных нам украинских электричек очень отличаются как по качеству, так и цене.

Билет на две персоны стоит 166 крон. Если пересчитать в гривню, это 200 грн, то есть 100 грн на одного человека. Внешне поезд даже немного похож на украинский. Но разница чувствуется сразу, как только попадете в вагон первого класса. В вагоне очень удобно и мягкие кресла, работают кондиционеры. Правда, билет для проезда первым классом чуть ли не вдвое дороже. Второй класс, куда корреспонденты приобрели билет, от нашего "Интерсити+" почти не отличается. Убрано и в туалетах. Есть уборная для инвалидов.

62 км поезд проезжает за 40 минут.

На Киевском вокзале билеты на пригородные электрички значительно дешевле. За два нужно отдать 30 гривен. Собственно, это единственное преимущество путешествия. Пассажиры жалуются на духоту и антисанитарию. А в туалеты вообще лучше не заходить.

Разницу между чешскими и украинскими поездами легко объяснить. Если у нас "Укрзализныця" – монополист, то у них на рынке несколько перевозчиков. А конкуренция всегда заставляет заботиться о качестве услуг.

Напомним, "Укрзализныця" собиралась повысить цены на пассажирские железнодорожные перевозки с 1 апреля 2018 года. При этом глава Мининфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что для повышения цен на ж/д билеты УЗ должна увеличить уровень комфорта в поездах. После этого повышение тарифов было отложено, но теперь его все равно одобрили.