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Возврат билетов: на вокзалы будут пускать группами по 10 человек

17 марта, 14:45

Денис Беспалов

Сегодня "Укрзализныця" откроет максимальное количество касс на всех вокзалах

Компания "Укрзализныця" на время карантина вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожных кассах "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетовдо 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы

Как известно, с 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу. Кроме того, в компании сообщили о приостановке с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Укрзализныця билеты карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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