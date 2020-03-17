Возврат билетов: на вокзалы будут пускать группами по 10 человек

Сегодня "Укрзализныця" откроет максимальное количество касс на всех вокзалах

Компания "Укрзализныця" на время карантина вводит ограничения на посещение железнодорожных вокзалов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 12:00 18 марта все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы для возвращения билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей – не более 10 человек.

"Сегодня для уменьшения очередей в железнодорожных кассах "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны", - говорится в сообщении.

Реклама

В тренде Украина прекратила международное авиасообщение

Ранее сообщалось, что для удобства пассажиров и во избежание концентрации людей у касс "Укрзализныця" продлила срок возврата билетовдо 1 месяца от даты предполагаемого отправления поезда. Компания компенсирует пассажирам полную стоимость проездных документов на все отмененные из-за введения карантина рейсы

Как известно, с 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу. Кроме того, в компании сообщили о приостановке с 18 марта внутреннего пассажирского сообщения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама